1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Özel Operasyonlar Aracı' vitrine çıkıyor

6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, ilk kez IDEF 2021'de sergilenecek- Araç, yüksek seviye mayın tehditlerinin yanı sıra el yapımı patlayıcı ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı test edildi- Araçta yer alan 2 bağımsız Sancak Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, eş zamanlı olarak farklı yönlerde belirecek tehditlere karşı gözetleme ve 2 kat etkili ateş gücü sağlıyor
11 Ağustos 2021 09:46
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) ilk kez sergilenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki zırhlı muharebe araçlarına yakın zamanda Özel Operasyonlar Aracı eklenecek.

FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruması, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcutların ötesinde bir araç olarak tasarlandı.

Milli imkanlarla FNSS tarafından tasarlanıp geliştirilen araç, özgün modüler bir zırh yapısına sahip bulunuyor. Entegre EYP kiti ve kullanıcı tarafından kolayca sökülüp takılabilen RPG ağı, aracın pasif koruma unsurlarını tamamlıyor.

2019 yılında başlayan MKKA Projesi'nde, aracın mayın, EYP ve balistik testlerinin tamamı kullanıcıyla birlikte, FNSS tesislerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat sahaları ve uluslararası akredite test merkezlerinde gerçekleştirildi. Araç, beka standartlarında tanımlanan yüksek seviye mayın tehditlerinin yanı sıra EYP ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı test edildi.

Süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı sistemi, aktif karıştırma/köreltme sistemi, 360 derece çift kullanıcılı sis havanları ve KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) sistemi de aktif koruma unsurları olarak araç üzerinde yer alıyor.

- 3 ayrı silah, 2 kat ateş gücü

Özel operasyonların taktik ihtiyaçları doğrultusunda, konseptiyle birlikte özgün olarak oluşturulan Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nda yine FNSS tarafından geliştirilen 2 adet bağımsız Sancak Uzaktan Komutalı Silah Sistemi yer alıyor. İhtiyaç halinde kullanıcı tarafından silahı kolayca değiştirilebilen kulelerde, 3 ayrı silah tipi (7,62 mm, 12,7 mm makineli tüfek ile 40 mm otomatik bomba atar) kullanılabiliyor. Araç, çepeçevre etrafından veya yüksek noktalardan, eş zamanlı olarak farklı yönlerde belirecek tehditlere karşı gözetleme ve 2 kat etkili ateş gücü imkanı sağlıyor.

Araçların görev donanımı, tek araç seviyesinde ve birlik bütünlüğü içinde, ast-üst unsurlar arasında eş zamanlı, emniyetli ve kesintisiz iletişim, yüksek durumsal farkındalık, etkin komuta kontrol yeteneği içerecek şekilde yüksek teknoloji sistemler içeriyor.

Güçlü motoru, 7 ileri, 2 geri vitesli transmisyonu ile sınıfının en güçlü ve atak güç grubuna sahip araç, aynı zamanda yükseklik ayarlı bağımsız süspansiyonu ile farklı arazi ve yol koşullarında en iyi yol tutuşunu sağlıyor. Tüm tekerlerden tahrikli sürüş ve ön-arka akstan dönüş sistemine sahip Pars IV 6x6, sınıfındaki en düşük dönüş çapı ile meskun mahalde yüksek manevra yeteneğini içinde barındırıyor.

Envantere girmeden önce tamamlanması gereken zorlu testlerin ardından projede son aşamaya gelinecek ve Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Böylelikle 6x6 sınıfında en yeni nesil muharebe aracı Türk ordusunun envanterine girecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı, çok sayıda uluslararası katılımcının da yer alacağı IDEF 2021'de ilk kez sergilenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İnşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı
11 Ağustos 2021 10:33		 Tarımsal çöküş kapıda
11 Ağustos 2021 10:00
Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam
11 Ağustos 2021 08:27		 Sanayi, iş gücünde lokomotif oldu
10 Ağustos 2021 14:57
Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak
10 Ağustos 2021 10:49		 İşsizlik oranı geçen aya göre 2,5 puan azaldı
10 Ağustos 2021 10:01
Zarar büyük, çiftçi 'hibe' talep ediyor
10 Ağustos 2021 08:07		 Yangınların verdiği ekonomik hasarda son durum raporu: 2 milyarı aştı
10 Ağustos 2021 07:40
'Petrol ve gazdaki dışa bağımlılığımızı avantaja çevirmek istiyoruz'
09 Ağustos 2021 12:29		 Türkiye'nin insansız deniz aracı sürüsü göreve hazırlanıyor
09 Ağustos 2021 11:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç öldü11:20 - Muğla'da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor11:18 - Aylıksız izinliyken yurtdışına gidip çalışmak mümkün mü?11:18 - Memur ve memur emeklisi, taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor11:17 - Doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, yangınlara da meydan okudu11:16 - 'Aşı yaklaşık 10 hastadan 9'unun ölümünü engelliyor'
11:15 - Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor11:13 - Ölüm otobüsünden öğretmeni kemer kurtardı11:13 - Ölüm otobüsünden öğretmeni kemer kurtardı11:08 - Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan hesapları kapattı11:03 - 5 soruda 2021-YKS'de baraj puanının düşürülmesi11:02 - 'Nöbetçi noter' uygulaması yeniden başladı, ikinci el araç piyasası hızlandı
10:59 - Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi10:48 - Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı10:42 - Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor10:33 - İnşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı10:32 - Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 - Danıştay'dan 'lisans tamamlama' ile ilgili önemli karar!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için ilk zam teklifi, işçilerin ise zammı belli oluyor
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Şoför uyudu otobüs devrildi
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Yüksek faiz yatırıma engel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
Şirince 1
karbon salınımı 2
atom fiziği 2
geceleri nöbetçi market uygulaması 1
arkandan köpek kovalar 2
yüzümdeki depremler 1
zayıflamak ama kilo verememek 5
bitmeyen pil 2
çorapla ıslak terliği giymek 5
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam