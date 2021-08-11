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Sosyal medyada gündem olmuştu, O densizin Türkiye günleri

Çektiği videoyla ülkemize hakaretler eden Afgan Sunatullah Saadat'ın Türkiye'deki günlerinin izini sürdük. Saadat'ın Türkiye'de Afgan derneklerinin internet sitelerini yönettiği ortaya çıktı.
11 Ağustos 2021 09:00
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Sosyal medyada gündem olmuştu, O densizin Türkiye günleri

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: Afganistan'da farklı medya gruplarında çalışan Sunatullah Saadat, 2020'nin başında kaçak yollardan Türkiye'ye geldi. Amacı Avrupa'ya gitmekti. İstanbul'da bulunduğu süre içinde bazı Afgan STK'larla temas içinde bulundu. Afgan-Türk İşadamları Derneği Başkanı ve Afganistan Dernekler Federasyonu kurucusu İzzet Saddat ile tanıştı.

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5 AY ÖNCE ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ

Sunatullah Saadat, bir süre sonra da bu dernek ve federasyonların sosyal medya hesaplarını yönetmeye başladı. 5 ay önce ise yine işinsanı İzzet Saddat'ın yardımı ile Özbekistan'a gitti. Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'ın Türkiye'yi hedef alan hakaret dolu sözlerinin infial yaratmasının ardından Afganistan Dernekler Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarında bulunan ona ait geçmişte çekilmiş videolar da yayından kaldırıldı.

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"HAKARET ETME HAKKI YOKTUR"

Afganistanlı Dernekler Birliği Genel Başkanı Mehmet Akmurat ise yaptığı açıklamada, Sunatullah Saadat'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu video bizi ve Türk milletini derinden üzmüştür. Böyle bir durum kabul edilemez. Türkiye Afganistanlı göçmenlere kucak açmıştır. Bunu unutmamak lazım. Hiçbir Afganistanlı'nın Türk insanına ve makamına hakaret etme hakkı yoktur."
Hürriyet
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