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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
11 Ağustos 2021 09:44
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,61708,6180
Avro10,085010,0860
Sterlin11,863011,9350
ANKARA
ABD Doları8,58508,6400
Avro10,045010,1060
Sterlin11,805012,0000
Anadolu Ajansı
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