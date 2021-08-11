50 liralık mesafeye 50 euro istiyorlar!

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: - Son günlerde yabancı turistlere fahiş fiyat uygulayan, taksimetreyi açmadan kafasına göre fiyat belirleyen, kendi vatandaşını da "Müşterim var, değişim saati" gibi bahanelerle taksiye almayan taksiciler, herkesi canından bezdirdi. Şikayetlerin artması üzerine polisler denetimlerini artırdı. 50 lira tutan yolculuk için 500 TL almaya çalışan, Taksim-Nişantaşı arası için 50 Euro (500 lira) isteyen taksiciler, kendisiyle turist kılığında Arapça konuşan kişinin polis olduğunu anlayınca büyük şok yaşadı. Yakalanan taksicilerin kimi "Şaka yaptım" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı, kimi ise polislere ceza uygulamamaları için yalvardı. Milliyet, turist görünümündeki polislerle birlikte o taksilerin içindeydi.

DOLAR BİLE DEĞİL EURO!

Taksim Sıraselviler'de durduğumuz bir taksiye Arap turist gibi bindik. Polis, aracın ön koltuğuna, biz de arka koltuğa oturduk. Polis memuru, taksi şoförüne Arapça, Nişantaşı'na kaç liraya gideceğimizi sordu. Yaklaşık üç kilometre tutan mesafe için taksici "50 Euro" (yaklaşık 500 lira) istediğini söyledi. Taksi şoförü taksimetreyi açmadan yola devam ederken, polis bu kez "Dolar mı euro mu" diye sordu. Taksi şoförü ise "Dolar değil euro euro" diyerek karşılık verdi. Bu sırada polis memuru, Sıraselviler'in ilerisindeki The Marmara Otel önünde taksiciye kimliğini göstererek Türkçe arabayı kenara çekmesini söyledi. Neye uğradığını şaşıran taksici şaka yaptığını ve 50 Euro değil, 50 TL istediğini söyledi. Ancak polis memuru aracı bağladı.

Denetim için bir başka polis de Arap turist diye bindiği takside, yine taksimetrenin açılmadığını ve Taksim'den Eminönü'ne 500 TL istediğini söyledi.

POLİSLERE YALVARDI AMA...

Aracı kenara çektiğinde taksi şoförünün yanına yaklaştığımızda o da, turiste şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine polis memuru taksi şoförüne, "Taksine binen kişi senin şakalaşacağın kişi değil" diye tepki gösterdi. Şoför yalvarsa da polis affetmedi ve aracı bağladı. Aracın bağlanması üzerine şoför bu kez, "İlk defa böyle bir şaka yaptım ve taksimetreyi açmadım, o da size denk geldi" diyerek kendini savundu.

Denetimde görevli bir polis memuru da durduğu taksiye İngilizce, Mecidiyeköy'de bulunan Zorlu AVM'ye gitmek istediğini ve kaç liraya gideceğini sorduğunda aldığı cevap 500 TL oldu. Polis taksiye bindikten iki dakika sonra denetim noktasının olduğu The Marmara Otel'in önünde aracı durdu. Taksi şoförü, yolcunun turist değil polis olduğunu öğrenince hemen savunmaya geçti. "İngilizce ne dediğini tam anlamdım, taksimetreyi açmama fırsat kalmadı. Ama açacaktım. Beni yanlış anladınız" dedi.

MÜŞTERİ ALMAYAN TAKSİLER

Sıraselviler'de durdurmak istediğimiz ve boş olduğu halde hiç durmadan yoluna devam eden taksiler de vardı. Bunlar için de polis memurları, "Bu bölgede genelde turistler var. Boş taksilerin durmaması imkansız. Durmuyorlarsa da mutlaka başka müşteriye gidiyorlardır" dedi.

Sıraselviler'de bindiğimiz başka bir takside de polis memuru Arap turist gibi davrandı. Eminönü'ne gideceğimizi taksi şoförüne söyledi ve kaç liraya götüreceğini sordu. Taksi şoförü ise ortalama 40 TL tutacağını söyleyip taksimetreyi gösterdi ve taksimetreyi açıp yoluna devam etti. Denetim noktasında aracı durdurup denetim için araca bindiğimizi söyledik. Kurallara uyduğu için kendisine teşekkür edip araçtan indik. Taksi şoförü ne olduğunu anlamadan şaşkınlıkla yoluna devam etti.

300'DEN FAZLA TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Taksim'de dün, gün içerisinde 12 araç bağlandı. Bu araçlar, 3-10 gün arasında değişen sürelerde trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, 17 Temmuz'da başlayan denetimlerde bugüne kadar 300'den fazla taksinin trafikten men edildiğini söyledi.