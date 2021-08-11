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Tavuklarına saldırdı diye köpeği sopayla dövdü

İstanbul Ataşehir'de bir kişi, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla dövdü. Hayvanseverler tarafından veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
11 Ağustos 2021 10:11
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir kişi, sokak köpeğini sopa ile acımasızca dövdü.

Dün saat 07.30 sıralarında iddiaya göre bir kişi, tavuklarını yayılmaları için evinin yanındaki boş arsaya çıkarttı.

Bu esnada sokakta bulunan köpek tavuklara saldırdı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Bunun üzerine öfkelenen kişi, sopa alarak köpeğin yanına gitti. Saldırgan bahçede sıkıştırdığı köpeği sopa ile öldüresiye dövdü.

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Köpek, kendisini bulan hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''O KADAR HIZLI VURDU Kİ SOPA KARŞI ARSAYA FIRLADI''

Olaya şahitlik yapan mahalle sakini, "Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı'' dedi.
İhlas Haber Ajansı
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