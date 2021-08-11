Danıştay'dan 'lisans tamamlama' ile ilgili önemli karar!
Danıştay, Laborant ve Veterinerlik Sağlık önlisans bölümlerinin Zootekni bölümüne lisans tamamlama ile geçmelerinde hukuki bir sorunun olmadığına karar verdi.
|11 Ağustos 2021 10:22
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YÖK'ün 19 Ağustos 2015 tarihli sağlık lisans tamamlama eğitimi kapsamında 'Laborant ve Veteriner Sağlık' veya 'Veteriner Sağlık Teknikerliği' ön lisans programlarından mezun olanların 'Zootekni' lisans programında 'lisans' tamamlamalarına izin veren kararı davalık oldu.
Ziraat Mühendisleri Odası, söz konusu YÖK kararının hem Anayasa'nın eşitlik ilkesine hem de diğer özel hukuk hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürerek, yürütmenin durdurulması için dava açıtı.
Dava Danıştay 8. Dairesi tarafından görüldü. Davanın reddi yönünde karar veren Danıştay 8. Dairesi, kararın 'üst hukuk normlarına' ve 'akademik hizmet gereklerine' uygun olduğunu hüküm altına aldı.
Kararın detayları şöyle:
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