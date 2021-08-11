İnşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı
|11 Ağustos 2021 10:33
|+Aa- Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu endeks haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,23 artarken işçilik endeksi yüzde 0,40 düştü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,7, işçilik endeksi yüzde 19,88 artış gösterdi.
Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,15 artarken işçilik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,90, işçilik endeksi yüzde 20,08 artış kaydetti.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 3,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,49 çıkarken işçilik endeksi yüzde 0,81 azaldı.
Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre 53,06, işçilik endeksi yüzde 19,15 artış gösterdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tarımsal çöküş kapıda
11 Ağustos 2021 10:00
|Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Özel Operasyonlar Aracı' vitrine çıkıyor
11 Ağustos 2021 09:46
|Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam
11 Ağustos 2021 08:27
|Sanayi, iş gücünde lokomotif oldu
10 Ağustos 2021 14:57
|Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak
10 Ağustos 2021 10:49
|İşsizlik oranı geçen aya göre 2,5 puan azaldı
10 Ağustos 2021 10:01
|Zarar büyük, çiftçi 'hibe' talep ediyor
10 Ağustos 2021 08:07
|Yangınların verdiği ekonomik hasarda son durum raporu: 2 milyarı aştı
10 Ağustos 2021 07:40
|'Petrol ve gazdaki dışa bağımlılığımızı avantaja çevirmek istiyoruz'
09 Ağustos 2021 12:29
|Türkiye'nin insansız deniz aracı sürüsü göreve hazırlanıyor
09 Ağustos 2021 11:19