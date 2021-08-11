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Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı

ŞANLIURFA'nın Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, sosyal medya hesabından 'CHP'lileri asmak şart' şeklindeki paylaşımının ardından görevinden alındı.
11 Ağustos 2021 10:48
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Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, orman yangınları sırasında sosyal medya hesabından, "Bu ülkeye atandığı günden beri, bu ülkenin insanına dayatmacı politikalarını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yer yüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart. Hiçbir zaman halkı dinlemediler. Hep zoraki, hep zoraki" paylaşımında bulundu. Çokan'ın bu paylaşımı tepki çekti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, Navi Çokan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşananların ardından Akçakale Belediyesi, Çokan'ın görevden alındığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kamuoyu gündeminde yer alan belediye personelimizin talihsiz beyanatıyla ilgili konu adli makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizi başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız. Konuyla ilgili olarak adli makamların kararı beklenmektedir. Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin, tasvip etmemiz mümkün değildir" denildi.
DHA
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