Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi

Türkiye, Covid19 ile mücadele kapsamında yoğun şekilde aşılamaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının sitesindeki verilere göre 2. doz aşı ortalamasında %49 oranına ulaşıldı.

Diğer taraftan, MEB okulları 6 Eylül'de açmayı planlıyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu konuda kararlı olduklarını açıklamıştı.

Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kaç öğretmenin aşı olduğunu çıkarmak için okullardan bilgi istedi. Memurlar.net olarak ulaştığımız belgelere göre, ilk doz, ikinci doz ve üçüncü doz personel sayılarının istendiği cetvelde, aşı olmayan personel sayısı ve gerekçeleri de istendi. Bazı öğretmenler, gerekçe istenmesine tepkili...

Bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yaptığı bu uygulamanın genel bir uygulama olup olmadığı ise henüz net değil.