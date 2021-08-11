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Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi

Milli Eğitim Bakanlığında, bazı ilçe milli eğitim eğitim müdürlükleri okullardan Covid-19 aşılama istatistiğinin çıkarılmasını istedi. İstatistiklerde, aşı yapılmayan personel sayısı ve gerekçesi de istendi.
11 Ağustos 2021 10:59
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Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi

Türkiye, Covid19 ile mücadele kapsamında yoğun şekilde aşılamaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının sitesindeki verilere göre 2. doz aşı ortalamasında %49 oranına ulaşıldı.

Diğer taraftan, MEB okulları 6 Eylül'de açmayı planlıyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu konuda kararlı olduklarını açıklamıştı.

Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kaç öğretmenin aşı olduğunu çıkarmak için okullardan bilgi istedi. Memurlar.net olarak ulaştığımız belgelere göre, ilk doz, ikinci doz ve üçüncü doz personel sayılarının istendiği cetvelde, aşı olmayan personel sayısı ve gerekçeleri de istendi. Bazı öğretmenler, gerekçe istenmesine tepkili...

Bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yaptığı bu uygulamanın genel bir uygulama olup olmadığı ise henüz net değil.
Memurlar.Net
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