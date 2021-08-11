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'Nöbetçi noter' uygulaması yeniden başladı, ikinci el araç piyasası hızlandı

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: Uygulama sayesinde vatandaşların işlem yapmak için hafta içini beklemesine gerek kalmıyor. Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri biraz daha ileri alınabilirse vatandaşlarımızın alışverişi kolaylaşır
11 Ağustos 2021 11:02
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'Nöbetçi noter' uygulaması yeniden başladı, ikinci el araç piyasası hızlandı

- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, nöbetçi noter uygulaması sayesinde vatandaşların hafta sonunda da ikinci el araç alıp satabildiklerini belirterek, "Nöbetçi noterlik uygulamasının tekrar başlamasıyla ikinci el araç ticareti hız kazandı." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, nöbetçi noterlik uygulamasının Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin çalışmaları sonucu 2019'da hayata geçirildiğini anımsattı.

Aydın Erkoç, yeni tip korovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen uygulamanın 31 Temmuz itibarıyla yeniden başladığını ifade etti.

Uygulamaya ara verilen dönemde ikinci el araç ticareti yapan tacirlerden ve noterlerden çok ciddi talep geldiğine işaret eden Erkoç, şunları kaydetti:

"Tacirler, hafta sonu gelen müşterilerin alacakları araca karar verdikten sonra devir işlemlerini gerçekleştirmek için yetkili tek kurum olan noterlerin açılmasını beklemek zorunda kaldıklarını söylüyorlardı. Bu durum, bir taraftan ikinci el araç ticaretini azaltırken, diğer taraftan çalışan vatandaşlarımızın işlerini aksatıyordu. Uygulamanın tekrar başlamasıyla hafta başını beklemek gerekmeyecek."

Vatandaşların hafta içinde fırsat bulamadıkları için otomobil alışverişine hafta sonları çıktıklarını dile getiren Erkoç, "Otomobil ticaretinde iş hacmi en yoğun cumartesi ve pazar günleri oluyor. Nöbetçi noter uygulaması sayesinde vatandaşların işlem yapmak için hafta içini beklemesine gerek kalmıyor. Nöbetçi noterlik uygulamasının tekrar başlamasıyla ikinci el araç ticareti hız kazandı." dedi.

- Nöbetçi noterlerin çalışma saatlerinin uzatılması isteniyor

Erkoç, yeni uygulamayla nöbetçi noterlerin cumartesi günleri saat 16.00'ya, pazar günleri ise 14.00'e kadar hizmet verdiğini belirtti.

Sektör temsilcilerinin çalışma saatlerinin esnetilmesini istediklerini aktaran Erkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin Ankara'da Esenboğa Havaalanı'na çok yakın mesafede bulunan ve kolay ulaşımı ve bünyesinde bulunan yüzlerce oto galeri sayesinde yüksek oranda ziyaretçi ağırlayan Otonomi'de de nöbetçi noterimizle araç almak isteyen vatandaşlarımıza hafta sonları da hizmet veriyoruz. Türkiye'nin her yerine 1 saat mesafede olduğumuz için hafta sonu herhangi bir ilimizden gelen vatandaşımız aracını alıp memleketine dönmek istiyor. Ancak nöbetçi noterlerin çalışma saatleri kısıtlı olduğu için bu pek mümkün olmuyor. Bunun yanında çalışanlar için tatil günü olan pazar günleri insanlar, alım satım işleri için daha ileri saatlerde fırsat bulabiliyor. Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri biraz daha ileri alınabilirse vatandaşlarımızın alışverişi kolaylaşır."
Anadolu Ajansı
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