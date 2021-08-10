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Sosyal medya üzerinden tatil paketi alırken dikkatli olmalıyız

Tatil planları yapan milyonlarca kişi internet dolandırıcılarından dolayı bazen hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur, internetten tatil paketi satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
10 Ağustos 2021 11:06
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Sosyal medya üzerinden tatil paketi alırken dikkatli olmalıyız

''GÜVENİLİR SİTELERDEN TATİL PAKETİ SATIN ALIN''

Dolandırıcıların yazın gelmesiyle birlikte tatil planı yapan kişilere dadandığını söyleyen Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur ''Maalesef dolandırıcılar tatil planı yapan vatandaşların umutlarıyla oynuyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından dolayı birçok vatandaş tatil planlarını bu yıla erteledi. Bunu fırsat bilen tatil dolandırıcıları ise sahte tatil paketleriyle sosyal medyaya ve arama motorlarına reklam vererek gerçek otellerde hayali tatil satışı gerçekleştirdiler. Özellikle sosyal medya üzerinden reklam vererek hayali paketler satan dolandırıcılar yüzlerce kişiyi mağdur etti. Vatandaşlarımızın bu noktada daha dikkatli olması, ince eleyip sık dokuması ve tatil rezervasyonlarını markalaşmış bilinen tatil sitelerinden yapmaları gerekiyor.'' diye konuştu.

''HER ZAMAN FİYATA ALDANMAMALIYIZ''

Vatandaşları ağlarına düşürmek için dolandırıcıların sosyal medya reklamlarındaki otel fiyatlarının piyasaya göre çok uygun olduğunun altını çizen Baktur, ''Bazen tatilin daha uygun maliyetli olması açısından bu tarz sosyal medya reklamlarının fiyatına aldanabiliyoruz. Zira dolandırıcılar, piyasa fiyatının yarısına bize tatil paketleri sunabiliyorlar. Bu da biz tüketiciler için cezbedici olabiliyor ancak 'bedava peynir sadece fare kapanında olur' anlayışıyla hareket etmeli sadece fiyata bakarak tatil planlaması yapmamalıyız'' dedi.

''İLK SIRADA ÇIKAN HER SİTE GÜVENİLİR DEĞİLDİR''

Baktur, ''Tüm alışverişlerimizde olduğu gibi tatil paketi satın alırken de ilk sırada gördüğümüz siteleri güvenilir sanıyoruz. Ancak durum her zaman öyle olmuyor. Bu tarz dolandırıcılar Google rekabet politikası gereği tıklama başı ödeme miktarını artırarak arama motorlarında ilk sıralara yerleşebiliyorlar ve böylelikle vatandaşları ağlarına düşürmeleri oldukça kolay oluyor. Zira bir sitenin arama motorunda ilk sırada çıkıyor olması vatandaşlar nazarından marka değerinin fazla olduğu anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.

''PARAVAN ŞİRKET ARACILIĞIYLA KREDİ KARTINIZDAN ÜCRET ÇEKİLİYOR''

Dolandırıcıların farklı hilelerle vatandaşları mağdur ettiğini belirten Sosyal Medya Uzmanı Baktur, ''Sizi arka planda başka bir siteye yönlendirerek paravan şirket aracılığıyla kredi kartınızdaki bakiye çekiliyor. Hatta bazı siteler telefon numarası ve site adresi de ekleyebiliyor. Ancak her şeyden önce paket satın almadan önce oda satın alacağımız otelin resmi telefon numarasını bularak aramalı ve bilgi sahibi olmalıyız.'' diyerek sözlerini noktaladı.
Memurlar.Net
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