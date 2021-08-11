1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan hesapları kapattı

Facebook, koronavirüs aşılarının insanları şempanzeye dönüştürdüğü iddiasıyla paylaşım yapan Rusya kaynaklı 300'den fazla Facebook ve Instagram hesabını kapattığını bildirdi.
11 Ağustos 2021 11:08
+Aa- Yazdır
Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan hesapları kapattı

Dünya genelinde koronavirüs vaka ve can kayıplarında tekrar artış başlarken aşı kampanyaları devam ediyor.

Bir yanda hastalıktan kurtulmak için büyük bir çaba harcanırken diğer yandan da aşı karşıtlığı ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

Özellikle sosyal medyada koronavirüs aşıları hakkında birçok yalan üretiliyor.

FACEBOOK HESAPLARI KAPATTI
Sosyal medya devi Facebook, koronavirüs aşısı hakkında güvenilirliğini zedeleyen paylaşımlar yapan şahısların hesaplarını kapattığını duyurdu.

Facebook Temmuz raporunda, "Rusya'dan 65 Facebook ve 243 Instagram hesabını kaldırdık. Bu hesapların, işlemleri genel olarak Rusya'dan yürüten ve İngiltere'de tescilli olan marketing şirketi Fazze ile ilişkilendiriyoruz" ifadesine yer verildi.

Hesapların Hindistan, Latin Amerika ve daha az oranda ABD'ye odaklı olduğu ifade edildi.

''KAMPANYA YANLIŞ BİLGİLENDİRME AMAÇLIYDI''
Bu hesaplardan, 2020 Kasım-Aralık döneminde, "AstraZeneca aşısının insanları şempanzeye dönüştürdüğünü iddia eden" paylaşımların yayınlandığı aktarılan raporda, 5 aylık suskunluktan sonra Pfizer aşısının saldırılara maruz kaldığı, hackerler tarafından elde edildiği iddia edilen kapalı bir belgenin yayınlandığı belirtildi.

Raporda, "Kampanya yanlış bilgilendirme amaçlıydı, çok sayıda internet forumunda yanıltıcı yayınlar ve dilekçeler üretildi." dendi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medya üzerinden tatil paketi alırken dikkatli olmalıyız
10 Ağustos 2021 11:06		 İlk web sitesi 30 yaşına girdi
06 Ağustos 2021 11:15
Apple, çocuk istismarını yazılım ile tespit edecek
05 Ağustos 2021 20:08		 Facebook WhatsApp mesajlarını okumak için adım atacak
05 Ağustos 2021 10:59
2021'in en popüler mobil işletim sistemleri belli oldu
03 Ağustos 2021 16:26		 'Help Turkey' etiketi sahte hesaplarca manipüle edilmiş
03 Ağustos 2021 15:45
Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı
29 Temmuz 2021 17:19		 Instagram'dan yeni değişiklik
28 Temmuz 2021 22:47
Binance, günlük para çekme limitini 40 kat düşürdü
28 Temmuz 2021 22:41		 Türkiye Uzay Ajansının internet sitesi ödüle layık görüldü
28 Temmuz 2021 16:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç öldü11:20 - Muğla'da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor11:18 - Aylıksız izinliyken yurtdışına gidip çalışmak mümkün mü?11:18 - Memur ve memur emeklisi, taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor11:17 - Doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, yangınlara da meydan okudu11:16 - 'Aşı yaklaşık 10 hastadan 9'unun ölümünü engelliyor'
11:15 - Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor11:13 - Ölüm otobüsünden öğretmeni kemer kurtardı11:08 - Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan hesapları kapattı11:03 - 5 soruda 2021-YKS'de baraj puanının düşürülmesi11:02 - 'Nöbetçi noter' uygulaması yeniden başladı, ikinci el araç piyasası hızlandı10:59 - Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi
10:48 - Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı10:42 - Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor10:33 - İnşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı10:32 - Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor10:22 - Danıştay'dan 'lisans tamamlama' ile ilgili önemli karar!
10:11 - Tavuklarına saldırdı diye köpeği sopayla dövdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için ilk zam teklifi, işçilerin ise zammı belli oluyor
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Şoför uyudu otobüs devrildi
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yemek saati 2
zayıflamak ama kilo verememek 5
çalışmaktan dolayı sözlüğü boşlamak 1
oriflame 2
kredi kartında biriken puanlar 2
evde boza yapmak 1
Savaşın efsaneleri 1
tükenmez kalem 1
rota tekrar hesaplama 3
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 3
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam