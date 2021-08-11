Ölüm otobüsünden öğretmeni kemer kurtardı

Balıkesir'de yaşanan ve 15 kişinin hayatına mal olan otobüs faciasından hafif yaralı kurtulan Ayşe Kesgin, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Ahmet Zeki Atalay İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Ayşe Kesgin, arkadaşlarıyla birlikte İzmir'in Dikili ilçesine tatile gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Orta sıralarda oturuyorduk. Gece yarısı olduğunda uykum geldi. Emniyet kemerimi takıp uyumaya çalıştım. Kaza anında da uyuyordum. Kaza olduğunu hissedince sıkı bir şekilde koltuğuma tutundum.

Çok büyük bir gürültü koptu. Otobüs taklalar atmaya başlayınca çok sayıda yolcu kırılan camlardan dışarıya savruldu. Kabus gibiydi. Benim oturduğum koltuğun camı kırılmadı. İlk kaza şokunu atlatıp kanayan ya da kırılan bir yerim olup olmadığını kontrol ettim ve sonra bağırıp, yardım istedim. Otobüsün içerisinde büyük panik yaşanıyordu. Soğukkanlı olmaya çalışıyordum. Bir ses otobüs yanmaya başlayabilir, patlama olabilir dedi. Dışarıya çıkmaya çalıştık. Çok geçmeden ambulanslar gelmeye başladı" dedi.



TUNA ÇAM