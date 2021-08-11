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Doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, yangınlara da meydan okudu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca şu ana kadar yapılan çalışmalarda, Muğla'daki yangınlarda herhangi bir anıt ağacın zarar görmediği tespit edildi- Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda ülke genelinde toplam 9 bin 295 anıt ağaç bulunuyor
11 Ağustos 2021 11:17
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Doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, yangınlara da meydan okudu

- Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca şu ana kadar yapılan tespitlere göre, tarihe tanıklık eden anıt ağaçların herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

AA muhabirinin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bakanlık, bulunduğu yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda ülke genelinde toplam 9 bin 295 anıt ağaç bulunuyor. Orman yangınının yaşandığı Muğla'da ise bini aşkın anıt ağaç yer alıyor.

Muğla'daki yangınlarda şu ana kadar yapılan tespitlerde herhangi bir anıt ağacın zarar görmediği belirlendi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yangın hattının çok yaklaştığı Osmaniye Mahallesi Camiyanı mevkisindeki, 700 yaşından büyük olduğu tahmin edilen doğu çınarının da hiç zarar görmediği tespit edildi.

Öte yandan, koruma altındaki anıt ağaçların bakımı ve çevre düzenlemeleri gibi çalışmalar Bakanlık tarafından yaptırılıyor.

Buna göre, Marmaris ilçesi Bayır Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 200 ve 1900 yaşlarındaki iki doğu çınarı ile tescil süreci devam eden ve yaşının 1500'den fazla olduğu değerlendirilen Akdeniz servisinin rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı.

Bayır köyü Derepınar mevkisindeki yaklaşık 600 yaşında olduğunu tahmin edilen doğu çınarının ise tescil ve restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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