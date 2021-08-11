Muğla'da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
|11 Ağustos 2021 11:20
|+Aa- Yazdır
Yangın bölgesinde 2 uçak, 30 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.
Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.
Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisinde kontrol altına alınan yangının ardından ormanlık alanlarda soğutma çalışması sürüyor.
Soğutma çalışmaları, tahliye edilen mahallelerin çevresinde yoğunlaştı. Sabah saatlerinden itibaren hava araçlarıyla da yanan alanlara müdahaleye başlandı.
Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 14 gündür devam eden yangına 2 uçak ve 12 helikopterle müdahale sürüyor.
Sandıras Dağı eteklerinde 1400-1500 rakımlı noktada Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasında kalan hatta yangın devam ediyor. Bu hatta derin kanyonlar, vadiler ve Sarp yamaçlar bulunuyor.
Bölgenin fiziki yapısı yangına karadan müdahaleyi güçleştiriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz
11 Ağustos 2021 13:35
|BM İklim Raporu'na göre İstanbul üç adaya bölünecek
11 Ağustos 2021 13:07
|Yangının ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı
11 Ağustos 2021 13:05
|Belediyeden, yangında evi yanan Gülsüm Uysal'a kızı için çeyiz yardımı
11 Ağustos 2021 12:43
|Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu
11 Ağustos 2021 12:42
|Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11 Ağustos 2021 12:10
|Gaziantep'te vaka sayısı arttı caddeler doldu taştı
11 Ağustos 2021 12:03
|Şehir hastanesinin 'sosyal marketi' zor günlerinde hastaların ihtiyacını karşılıyor
11 Ağustos 2021 11:50
|Dolandırıcılardan korktukları için flört uygulamaları kullanılmadı
11 Ağustos 2021 11:49
|Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
11 Ağustos 2021 11:36