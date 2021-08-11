Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç öldü
Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.
|11 Ağustos 2021 11:21
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Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan yüksek bir tepede kurutmalık işi ile uğraşan Mehmet Deniz'e (21) dün kent genelinde etkili olan sağanakta yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Deniz'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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