HDP Muş il Eş Başkanı gözaltına alındı
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
|11 Ağustos 2021 11:37
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AK Parti, 20'nci kuruluş yıl dönümünü sade bir programla kutlayacak
11 Ağustos 2021 12:37
|'TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptali gerekmektedir'
11 Ağustos 2021 11:56
|Özgür Özel: Kılıçdaroğlu aday olması gerekiyorsa olacak
11 Ağustos 2021 11:45
|Akşener'in Sivas mitinginde arbede
10 Ağustos 2021 23:55
|Akşener'den Bahçeli'nin 'YKS' açıklamalarına destek
10 Ağustos 2021 16:37
|700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
10 Ağustos 2021 14:09
|AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!
10 Ağustos 2021 14:08
|Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
10 Ağustos 2021 11:41
|'THK'nın yangınlarla mücadele gibi bir derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu
10 Ağustos 2021 09:15
|Ünlü piyanist Fazıl Say: Mülteci düşmanlığı hoş değil
10 Ağustos 2021 08:11