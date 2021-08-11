Özgür Özel: Kılıçdaroğlu aday olması gerekiyorsa olacak
|11 Ağustos 2021 11:45
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.
KRT TV'de Şimdiki Zaman programında CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun gerekmesi halinde adaylıktan kaçmayacağını ve olacağını söyledi.
"ÇOK MEMNUN OLURUZ"
Çok aday olunca CHP'nin adayının söz konusu olacağını ifade eden Özel, şöyle konuştu: Ona resmi cevabı meclis grubu karar verecek. Bir partinin genel başkanı adaysa, buna o partinin bütün yöneticileri çok memnun olur. Çünkü onun kazanmasıyla partiniz resmen iktidar olur.
"ADAY DEĞİLİM DEMİYOR"
Ama partinin genel başkanının şöyle bir özlemi var. 'Aday değilim' demiyor, dememeli, hiç dememeliydi. Kendisi aday olması gerekiyorsa aday olacak. Ben grup başkanvekili olarak vekaletini yürüttüğüm kişi cumhurbaşkanı olursa bu benim için en büyük mutluluk.
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