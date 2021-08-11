'TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptali gerekmektedir'
|11 Ağustos 2021 11:56
|+Aa- Yazdır
Kuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TMSF tarafından yapılan Sürat Kargo ihalesine ilişkin gündeme gelen iddialara yönelik bilgilendirmenin, iddialarını doğruladığını ileri sürdü.
Sürat Kargo'nun hangi tarih itibarıyla muhammen bedelinin belirlendiği sorusuna TMSF'nin, "Muhammen bedeli belirleyen değerlendirme raporunun tarihi 2020'dir" şeklinde yanıt verdiğini anlatan Kuşoğlu, "2020'de rapor yazılabilir. Geçmiş yıllar esas alınabilir. Raporun tarihi 2020 ama raporun içerdiği muhammen bedelin tespiti, 2019 rakamları esas alınarak yapılmış. Hem muhammen bedel hem de mali durum raporu 2019 yılı yani şirketin zararda olduğu yıllar esas alınarak yapılmış." şeklinde konuştu.
TMSF tarafından yapılan açıklamada, ihaleye katılacaklara 13 iş günü süre verilmesinin hukuki olduğunun belirtildiğini aktaran Kuşoğlu, "Evet, hukukidir ama bu makul değildir. Ticari mantığa, kurallara uygun değildir. 'Hukuksuzdur' demedim ama mantıksızdır." dedi.
TMSF'nin, bünyesindeki şirketler için kayyumluk görevi yaptığını belirten Kuşoğlu, "Sürat Kargo ile ilgili yargı süreci tamamlanmış mıdır yani kamunun olmuş mudur ki Sürat Kargo satılmaktadır? Bu, kamu mülkiyetine geçmeden satılamaz. Sürat Kargo'nun yönetimi de eğer buna itiraz etmedilerse suçludurlar." ifadelerini kullandı.
Kuşoğlu, TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış kararının mevzuata aykırı olduğunu öne sürerek, "TMSF'nin bu satış işleminin iptali gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Parti, 20'nci kuruluş yıl dönümünü sade bir programla kutlayacak
11 Ağustos 2021 12:37
|Özgür Özel: Kılıçdaroğlu aday olması gerekiyorsa olacak
11 Ağustos 2021 11:45
|HDP Muş il Eş Başkanı gözaltına alındı
11 Ağustos 2021 11:37
|Akşener'in Sivas mitinginde arbede
10 Ağustos 2021 23:55
|Akşener'den Bahçeli'nin 'YKS' açıklamalarına destek
10 Ağustos 2021 16:37
|700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
10 Ağustos 2021 14:09
|AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!
10 Ağustos 2021 14:08
|Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
10 Ağustos 2021 11:41
|'THK'nın yangınlarla mücadele gibi bir derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu
10 Ağustos 2021 09:15
|Ünlü piyanist Fazıl Say: Mülteci düşmanlığı hoş değil
10 Ağustos 2021 08:11