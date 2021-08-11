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'TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptali gerekmektedir'

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptalinin gerektiğini savundu.
11 Ağustos 2021 11:56
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'TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptali gerekmektedir'

Kuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TMSF tarafından yapılan Sürat Kargo ihalesine ilişkin gündeme gelen iddialara yönelik bilgilendirmenin, iddialarını doğruladığını ileri sürdü.

Sürat Kargo'nun hangi tarih itibarıyla muhammen bedelinin belirlendiği sorusuna TMSF'nin, "Muhammen bedeli belirleyen değerlendirme raporunun tarihi 2020'dir" şeklinde yanıt verdiğini anlatan Kuşoğlu, "2020'de rapor yazılabilir. Geçmiş yıllar esas alınabilir. Raporun tarihi 2020 ama raporun içerdiği muhammen bedelin tespiti, 2019 rakamları esas alınarak yapılmış. Hem muhammen bedel hem de mali durum raporu 2019 yılı yani şirketin zararda olduğu yıllar esas alınarak yapılmış." şeklinde konuştu.

TMSF tarafından yapılan açıklamada, ihaleye katılacaklara 13 iş günü süre verilmesinin hukuki olduğunun belirtildiğini aktaran Kuşoğlu, "Evet, hukukidir ama bu makul değildir. Ticari mantığa, kurallara uygun değildir. 'Hukuksuzdur' demedim ama mantıksızdır." dedi.

TMSF'nin, bünyesindeki şirketler için kayyumluk görevi yaptığını belirten Kuşoğlu, "Sürat Kargo ile ilgili yargı süreci tamamlanmış mıdır yani kamunun olmuş mudur ki Sürat Kargo satılmaktadır? Bu, kamu mülkiyetine geçmeden satılamaz. Sürat Kargo'nun yönetimi de eğer buna itiraz etmedilerse suçludurlar." ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu, TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış kararının mevzuata aykırı olduğunu öne sürerek, "TMSF'nin bu satış işleminin iptali gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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