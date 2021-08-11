Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
|11 Ağustos 2021 12:10
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Hackerlar blok zinciri platformu Poly Network'ün sistemlerine sızarak 600 milyon doları aşkın değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çaldı. Saldırı, merkeziyetsiz finans tarihinin en büyük hacklenme olayı olarak ifade edildi. Poly Network'ten yapılan duyuruda, "Saldırıya uğradığımızı açıklamaktan ötürü üzgünüz. Hackerlar farklı cüzdanlardan yüzlerce milyon dolarlık transfer gerçekleştirdiler" dedi.
610 MİLYON DOLARLIK VURGUN
Sistem üzerinden 267 milyon dolarlık Ethereum, 252 milyon dolarlık Binance coin çalınırken toplam tutarın 610 milyon doları geçtiği belirtildi. Şu anda merkeziyetsiz coinlerin toplam piyasa değeri 103 milyar dolar seviyesinde.
ŞİRKETTEN HACKERLARA ÇAĞRI
Poly Network'ten hacklenmenin kısa süre ardından yapılan yeni açıklamada, hackerlara çağrı yapılarak, "Sevgili hackerlar, sizinle iletişim kurmak ve çalınan değerleri geri almak istiyoruz. Çaldığınız tutar, küresel çapta güvenlik güçlerinin sizi takip etmesine sebep olacak. Kripto para camiasından on binlerce kişiden para çaldınız. Bizimle konuşmalı ve bir çözüm aramalıyız" şeklinde bir duyuru yapıldı
HİÇBİR GARANTİSİ YOK
Merkeziyetsiz finans tarihinin en büyük hacklenmesi olarak görülen bu olaydan 7 sene önce de MT Gox'tan 460 milyon dolar çalınmış ve şirket iflas etmişti. Bu arada Poly'ye düzenlenen saldırıdan sonra büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO'su CZ bir açıklama yaparak, "Saldırının farkındayız, yardım etmek için elimizden geleni yapacağız ama hiçbir garantisi yok" ifadelerini kullandı.
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