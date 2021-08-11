1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadınlara hizmet verecek bağımlılığa karşı rehabilitasyon merkezi kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun:-"Tedavi gören bireyler meslek de öğrenecek. Bu merkezde bağımlılıktan kurtulmuş gençlerin, birer meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Sosyal hayata çıktıklarında artık birer meslekleri olan ve bağımlılıktan kurtulmuş, kendi ayakları üzerinde durabilecek, öz güvenli bireyler olmaları hedefliyoruz"
11 Ağustos 2021 12:18
+Aa- Yazdır
Kadınlara hizmet verecek bağımlılığa karşı rehabilitasyon merkezi kuruluyor

- Osmaniye'de sadece kadınların faydalanacağı Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor.

Osmaniye Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'nca projesi hazırlanan, Hasanbeyli ilçe sınırları içerisinde yapılacak merkez, bağımlı kadın bireyleri hem tedavi ve rehabilite edecek hem de meslek öğreterek, topluma yeniden kazandıracak.

Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum örgütünün bir araya gelerek, kadın bağımlıların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir merkezin projesinin hazırlandığını söyledi.

Bağımlı kadınların topluma tekrar kazandırılmasının önemine işaret eden Coşkun, "Eskiden bağımlı denildiğinde akla erkekler gelirdi. Ancak yapılan son istatistiksel çalışmalarda bağımlılık oranlarında kadın ile erkek arasındaki farkın kapandığını görüyoruz. Bu süreçten dolayı ilimizde kadınlarımıza yönelik, Hasanbeyli ilçemizde ağaçlar içinde tedavi, rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi açarak, kadınlarımızı bağımlılıktan kurtarmak istiyoruz." diye konuştu.

- Sadece tedavi değil meslek de edindirilecek

Kurulacak merkezde birkaç aşama olacağını ve ilk olarak AMATEM'lerde tedavi görmüş kadınların tedavi sonrası süreçlerini burada tamamlamalarını hedeflediklerini kaydeden Coşkun, şunları söyledi:

"Bu bireylerimizin tedavi süreçlerini bu merkezde devam ettirip, rehabilitasyon ve psikososyal destek süreçlerini tamamlayarak, sosyal hayata daha kolay adapte olmaları adına meslek edindirme süreçlerini de tamamlayarak süreci tamamlayacağız. Meslek edindirme süreçlerini hem Türkiye İş Kurumu'nun hem de Halk Eğitim Merkezlerimizin desteğiyle yapacağız. Tedavi gören bireyler meslek de öğrenecek. Bu merkezde bağımlılıktan kurtulmuş gençlerin, birer meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Sosyal hayata çıktıklarında artık birer meslekleri olan ve bağımlılıktan kurtulmuş, kendi ayakları üzerinde durabilecek, öz güvenli bireyler olmaları hedefliyoruz. Çağımızın vebası gibi algılanan bağımlılığa yakalanmış, sosyal hayatı tehdit eden, suç işlemeye her an hazır insanları normal hayata dahil edip kendi ayaklarının üzerinde durabilen insanlar haline getirmeye çalışacağız."

Projenin 23 dekarlık bir alana yapılacağını ve seçilen alanın sosyal hayattan uzak, doğanın içinde bir yer olduğunu aktaran Coşkun, kurulacak merkezde ayrıca çok amaçlı salonlar, kütüphane, spor ve konferans salonunun bulunacağını da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi
11 Ağustos 2021 13:29		 Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
11 Ağustos 2021 08:39
Emniyetin hava araçları iki haftada 297 saat uçuş yaptı
11 Ağustos 2021 07:46		 Uygulanan aşı dozu miktarı 80 milyona yaklaştı
10 Ağustos 2021 23:25
Bartın ve Burdur'da aşı olma oranı yüzde 75'in üstüne çıktı
10 Ağustos 2021 23:03		 Vakaların arttığı ilde randevusuz hastaya bakılmayacak
10 Ağustos 2021 18:44
YÖK Başkanı Özvar'dan 'baraj puanı' açıklaması
10 Ağustos 2021 18:28		 İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
10 Ağustos 2021 17:25
Ankara Şehir Hastanesi 'anne dostu hastane' ödülü aldı
10 Ağustos 2021 15:28		 'Ziyaretçilerimiz 1915'i anlayarak, acıya ortak olarak ayrılsınlar'
10 Ağustos 2021 14:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz13:33 - ATO Başkanı: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok13:29 - Sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi13:15 - Hacze giden avukatı darbeden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı13:11 - Doçentlik yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için dava açtı13:07 - BM İklim Raporu'na göre İstanbul üç adaya bölünecek
13:05 - Yangının ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı13:04 - Borsa günün ilk yarısında geriledi12:58 - Komşusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı ile 2 oğlu tutuklandı12:46 - 8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, cankurtaran gözaltında12:45 - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı12:43 - Belediyeden, yangında evi yanan Gülsüm Uysal'a kızı için çeyiz yardımı
12:42 - Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu12:39 - Batman'da 8 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı12:37 - AK Parti, 20'nci kuruluş yıl dönümünü sade bir programla kutlayacak12:29 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Kadınlara hizmet verecek bağımlılığa karşı rehabilitasyon merkezi kuruluyor
12:10 - Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için ilk zam teklifi, işçilerin ise zammı belli oluyor
Ali Yalçın: Hükümetin teklifi memuru hayal kırıklığına uğratmamalı
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
Şoför uyudu otobüs devrildi
Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Altındağ'daki bıçaklı kavgada şüpheliler gözaltına alındı
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ömrün farkına varmak 1
eski konulara sarmak 1
kredi kartında biriken puanlar 2
imparatorlukların yükselişi Osmanlı 1
Sila's Activities 1
sözlükte yalnız olmak 1
sessizce çekilmek 1
kahvaltı sofrası 1
döndükçe dönmek 2
555.konu 1
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam