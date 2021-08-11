Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu
Vatandaşlar, hortum anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
|11 Ağustos 2021 12:42
|+Aa- Yazdır
Kars'ın Halefoğlu köyünde çıkan hortum, birçok evde hasara neden oldu.
Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl merkezine bağlı Halefoğlu köyünde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Çok sayıda evde hasar gördüğü köyde vatandaşlar, hortum anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Evi hasar gören Fevzi Nebioğlu, köyün dışında hortum oluştuğunu belirterek, "Hortum daha sonra köye doğru geldi. Evimiz, ahırımız hasar gördü." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz
11 Ağustos 2021 13:35
|BM İklim Raporu'na göre İstanbul üç adaya bölünecek
11 Ağustos 2021 13:07
|Yangının ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı
11 Ağustos 2021 13:05
|Belediyeden, yangında evi yanan Gülsüm Uysal'a kızı için çeyiz yardımı
11 Ağustos 2021 12:43
|Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11 Ağustos 2021 12:10
|Gaziantep'te vaka sayısı arttı caddeler doldu taştı
11 Ağustos 2021 12:03
|Şehir hastanesinin 'sosyal marketi' zor günlerinde hastaların ihtiyacını karşılıyor
11 Ağustos 2021 11:50
|Dolandırıcılardan korktukları için flört uygulamaları kullanılmadı
11 Ağustos 2021 11:49
|Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
11 Ağustos 2021 11:36
|Annesinin 'koşma kızım kalbin durur' dediği Derya milli atlet oldu
11 Ağustos 2021 11:34