Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
|11 Ağustos 2021 12:45
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda K.P. (42) ve C.G. (36) gözaltına alındı.
K.P'nin 6 yıl 3 ay, C.G'nin ise 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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