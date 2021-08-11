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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
11 Ağustos 2021 12:45
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda K.P. (42) ve C.G. (36) gözaltına alındı.

K.P'nin 6 yıl 3 ay, C.G'nin ise 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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