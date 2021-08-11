Komşusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı ile 2 oğlu tutuklandı

DOKUZ BAŞLIKTA MEMURLARIN YILLIK İZİNLERLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKENLER Yaklaşık olarak 3 milyondan fazla memuru ilgilendiren yıllık izin konusuna 140 ve 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan hükümler çerçevesinde, detay bir şekilde yer verilmiştir. 657 sayılı Kanunun 102-103 üncü maddelerinde düzenlenmiş olan yıllık izinlerle ilgili olarak maddeler halinde şu açıklamaya çalışacağız.