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Komşusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı ile 2 oğlu tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinde tekstil makinesi çalıştırdığı için çıkan gürültüden rahatsız olduğunu belirterek kendisini uyaran komşusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli ile 2 oğlu tutuklandı.
11 Ağustos 2021 12:58
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Komşusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı ile 2 oğlu tutuklandı

Muratdede Mahallesi'nde Ümit Çetin'in (35) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Osman K. ile oğulları M.K. ve S.B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muratdede Mahallesi'ndeki 2 katlı binada oturan Ümit Çetin, yan binada oturan ve evinde tekstil makinesiyle üretim yapan komşusu Osman K'ye çıkan gürültüden rahatsız olduğunu bildirmiş, komşular arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Polis, komşusundan şikayetçi olan Osman K'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürmüştü.

Evine gitmek için merkezden ayrılan Osman K. ve oğulları M.K. ve S.B.K, polise ifade vermeye giden Ümit Çetin ile sokakta karşılaşmıştı. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ümit Çetin kurtarılamamış, Osman K. ile 2 oğlu gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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