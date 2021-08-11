Yangının ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı
Karaman'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı açık atış poligonunda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, alevlerin ortasında kalan kaplumbağayı, polisler kurtardı.
|11 Ağustos 2021 13:05
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Alınan bilgiye göre, Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı arkasında bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait açık atış poligonundaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, arazöz ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yangın, bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bu sırada polisler yangın ortasında kalan kaplumbağayı fark etti. Söndürülen bölgeye giren polisler kaplumbağayı alarak güvenli bölgeye taşıdı.
Polislerin hem su içirip hem de yıkayarak kendine getirdiği kaplumbağa, doğal ortamına salındı.
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da bölgeye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.
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