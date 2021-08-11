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BM İklim Raporu'na göre İstanbul üç adaya bölünecek

Küresel ısınmanın etkileri giderek daha fazla hissedilmeye başladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) küresel ısınma raporunu değerlendiren Prof. Dr. Levent Kurnaz, küresel ısınmayla dünyanın haritasının değişeceğini söyledi. Prof. Dr. Kurnaz, dünyadaki deniz seviyesinin yaklaşık 70 metre yükseleceğini belirterek ''Şu anda bulunduğumuz mekanların birçoğu sular altında kalacak. İstanbul üç tane adaya bölünecek'' dedi.
11 Ağustos 2021 13:07
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BM İklim Raporu'na göre İstanbul üç adaya bölünecek

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Kurnaz, raporda, önümüzdeki 100 sene içerisinde deniz seviyesinde yaklaşık 80 santim ile 1 metre arasında yükselme olacağının belirtildiğini anlattı.

Bu deniz seviyesindeki yükselmenin İstanbul'a da tehlike getireceğini kaydeden Kurnaz, ''Yine rapora göre deniz seviyesindeki 1 metrelik yükselmeyle Haliç'in iç kesimlerinde ve Küçükçekmece civarında deniz sorunlar yaşanabileceği söyleniyor" diye konuştu.

''DENİZ SEVİYESİ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BİRKAÇ METRE ARTACAK"

Prof. Dr. Kurnaz, sözlerine şöyle devam etti:

"BM İklim Raporu'nda, 'Batı Antartika'nın artık tam olarak ne zaman eriyeceğini tahmin edemeye biliriz' cümlesi yer alıyor. Yine bu bölgedeki buzların çok hızlı erimesi mümkün. Bu buzlar erken eriyecek olursa, İstanbul, İzmir gibi kıyı şehirlerinde deniz seviyesi çok hızlı bir şekilde birkaç metre artacak. Bu duruma vatandaş açısından bakarsak, ev alacak kişilerin deniz kenarlarını tercih etmemeleri gerekecek. Yine belediyeler yapacakları metro çıkışlarının ağzını, denize değil de karaya vermeyi tercih etmesi gerekecek."

''İSTANBUL BOĞAZI'NDA SORUNLAR YAŞANACAK"

Deniz seviyesi bir metre artacak olursa İstanbul Boğazı'nda sorunlar yaşanacağını belirten Prof. Dr. Kurnaz, "Denize kıyısı olan yerler, evlerinin önüne duvar yapmak zorunda kalacak. Yine şu anda Türkiye'nin tarım alanlarının önemli bir kısmı da bu bağlamda zarar görecek. Deniz seviyesi bir metre yükselecek olursa, deniz yüz metre içeri girecek" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL ÜÇ TANE ADAYA BÖLÜNECEK"

Küresel ısınmayla sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da haritasının değişeceğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesinin yaklaşık olarak 70 metre yükseleceğini söyledi.

Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunulan mekanlar birçoğunun sular altında kalacağını belirten Kurnaz, ''İstanbul üç tane adaya bölünecek. Bu durum yakın bir zamanda olmayacak ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak'' dedi.

''SAHRA ÇÖLÜ DEDİĞİMİZ YER 6 DERECE KUZEYE KAYACAK''

Prof. Dr. Kurnaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

''Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye'nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana iklimi gibi olacak.

''10 YILDA BİR GÖRÜLEN DOĞA OLAYI 2 YILDA BİR GÖRÜLMEYE BAŞLIYOR''

İklim değişikliğiyle yangın, sel gibi olayların şiddeti, sıklığı ve görüldüğü alan genişletiyor. Yani 10 yılda bir görülen bir doğa olayı 2 yılda bir görülmeye başlıyor. Ya da kuraklık 6 ay süreceğine 2 yıl sürüyor."
Memurlar.Net
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