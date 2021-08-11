1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hacze giden avukatı darbeden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Mazlum Arslan'ı, Beylikdüzü'nde haciz işlemi için gittiği iş yerinde darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11 Ağustos 2021 13:15
+Aa- Yazdır
Hacze giden avukatı darbeden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Avukat Mazlum Arslan Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğündeki dosya kapsamında Beylikdüzü OSB Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine icra memuru ve 2 polis eşliğinde hacze gitti.

Haciz işlemlerinin başladığı sırada iş yerine gelen borçlu Yusuf A. saldırdığı avukat Arslan'ı darbetti.

Olayın ardından darp raporu alan avukat Arslan'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Yusuf A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı
11 Ağustos 2021 13:36		 Doçentlik yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için dava açtı
11 Ağustos 2021 13:11
Komşusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı ile 2 oğlu tutuklandı
11 Ağustos 2021 12:58		 8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, cankurtaran gözaltında
11 Ağustos 2021 12:46
Batman'da 8 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı
11 Ağustos 2021 12:39		 Altındağ'daki bıçaklı kavgada şüpheliler gözaltına alındı
11 Ağustos 2021 11:54
Tavuklarına saldırdı diye köpeği sopayla dövdü
11 Ağustos 2021 10:11		 Geri park dikkatsizliği 1 yaşındaki bebeğin canına mal oldu
11 Ağustos 2021 09:43
Bursa'da parkta erkek cesedi bulundu
11 Ağustos 2021 09:20		 Savcılık itiraz etti, cinsel saldırı zanlısı tutuklandı
11 Ağustos 2021 09:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı13:35 - Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz13:33 - ATO Başkanı: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok13:29 - Sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi13:15 - Hacze giden avukatı darbeden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı13:11 - Doçentlik yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için dava açtı
13:07 - BM İklim Raporu'na göre İstanbul üç adaya bölünecek13:05 - Yangının ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı13:04 - Borsa günün ilk yarısında geriledi12:58 - Komşusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı ile 2 oğlu tutuklandı12:46 - 8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, cankurtaran gözaltında12:45 - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
12:43 - Belediyeden, yangında evi yanan Gülsüm Uysal'a kızı için çeyiz yardımı12:42 - Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu12:39 - Batman'da 8 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı12:37 - AK Parti, 20'nci kuruluş yıl dönümünü sade bir programla kutlayacak12:29 - Gün ortası döviz fiyatları
12:18 - Kadınlara hizmet verecek bağımlılığa karşı rehabilitasyon merkezi kuruluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için ilk zam teklifi, işçilerin ise zammı belli oluyor
Ali Yalçın: Hükümetin teklifi memuru hayal kırıklığına uğratmamalı
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
Şoför uyudu otobüs devrildi
Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Altındağ'daki bıçaklı kavgada şüpheliler gözaltına alındı
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışmaktan dolayı sözlüğü boşlamak 1
kredi kartında biriken puanlar 2
gel tezkere 1
elektrik faturalarının zamlanması 1
sözlükte yalnız olmak 1
lavaş 3
kahvaltı sofrası 1
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 4
yüzümdeki depremler 1
en dokunaklı film sahnesi 6
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam