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Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 168,82, aşılama oranı ise yüzde 67,4 olan İstanbul'un birçok ilçesi Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan harita hızla kırmızıya dönüyor. Fatih, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Bağcılar en çok kızaran ilçeler arasında yer alıyor.
11 Ağustos 2021 13:35
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Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz

Bu ilçelerde birçok kişinin sokaklarda maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Vakaların artmasının iki tane nedeni var. Bir insanların toplu alanlara maske ve mesafe kurallarına uymadan girmeleri" dedi. Dökmetaş, "Tek bir aşı korumada yetmiyor. İkinci aşınızı hatta üçüncü doz aşınızı olun. İki aşı tek başına yetmiyor. Maskenizi takın, mesafeye uyun, kapalı alanlarda kısa süreli kalın" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 168,82, aşılama oranı ise yüzde 67,4 olan İstanbul'un birçok ilçesi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan harita kırmızıya döndü. Fatih, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Bağcılar kırmızıya dönen ilçeler arasında bulunuyor. Bu bölgeler riskli olmasına rağmen, maske ve mesafe kurallarına uyulmadı. Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Aşılamalarımızı mutlaka tamamlamamız gerekiyor" uyarısında bulundu.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TATİLLERİNİ TAMAMLAYANLARIN DÖNMESİYLE VAKA SAYIMIZ ARTACAK"

Vaka sayılarının bir ay kadar öncesinde dibe doğru indiğini ancak son zamanlarda tekrar arttığını hatırlatan Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Vakaların artmasının iki nedeni var. Bir insanların toplu alanlara maske ve mesafe kurallarına uymadan girmeleri. Sadece maske takmak bile yetmiyor mesafeye mutlaka uymamız gerekiyor ama maske olmazsa olmazlardan birincisi bugüne kadar hiç hastalığı geçirmeyen insanlarımız var 'ne oldu, nasıl oldu' diye sorduğumuzda 'kurallara uyuyorum diyor. Kurallara uyacaksınız, maskenizi takacaksınız, mesafenize uyacaksınız ve kapalı alanlara mümkün olduğu kadar girmeyeceksiniz. Girdiyseniz de kısa süre içinde oradan çıkacaksınız. Bu üç kurala uyduğunuz anda önemli oranda hastalıktan korunuyoruz. Tabii hastalığın bir başka korunma yolu ise aşılamalar. Aşılamalarımızı mutlaka tamamlamamız gerekiyor" dedi.

Ülkenin Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun önemli bir kısmında aşılama oranlarının düşük olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dökmetaş, "O bölgelerde aşılama oranlarının biraz daha artırılması lazım. Orada olan insanlarımızın bir kısmı, Anadolu'da olanlar, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da olanlar bir ay içerisinde tatillerini tamamlayıp İstanbul'a doğru gelecekler. Bu defa İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de oranımız daha çok artacak. Önerimiz şu; lütfen aşı olun. Olduysanız da aşı sayılarını tamamlayın. Tek bir aşı korumada yetmiyor. İkinci aşınızı hatta üçüncü doz aşınızı olun. İki aşı tek başına yetmiyor. Maskenizi takın, mesafeye uyun, kapalı alanlarda kısa süreli kalın" diye konuştu.

"AŞI OLANLARDA HASTALIK DAHA HAFİF GEÇİYOR"

Aşının koruyuculuğunun yüzde 80 olması durumunda hastalığa yakalanmanın ihtimalinin yüzde 20 olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dökmetaş, "Aşının artı yönü aşı olanlarda hastalık daha hafif geçiyor. Yoğun bakıma yatma oranlarımız olmuyor. Şu anda bizim hastanemizde de koronavirüs tanısıyla yatan hastalar var. Bunları incelediğimizde yüzde 80-90'ı aşı olmayanlar. Aşı olanların hastaneye yatma oranı son derece düşük. Hastalığı geçirebiliyor tekrar ama hafif olarak geçiriyor. Yoğun bakıma yatmıyorsanız, ölüm olmuyorsa bizim hedeflediğimiz bu hastalığı çok kısa bir süre içerisinde yeryüzünden sileceğiz diye bir iddiamız yok. Hastalık kontrol altına alınabilir olsun ve takipleri yapılabilsin. Aşı ve maske. Kapalı alanlarda da kısa süreli kalma" şeklinde konuştu.

"ZORUNLU HALE GELENE KADAR AŞI OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kırmıza dönen ilçelerden Esenler'de maskesini su içmek için çıkardığını söyleyen Doğaç Subaşı, "Maske takıyordum ama su içmek için maskeyi çıkartmak durumunda oldum. Suyumu içtim. Aşının yan etkileri hakkında birkaç duyumlar ve araştırmalar var. Kafamda bazı soru işaretleri var hala zorunlu hale gelene kadar da aşı olmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU BENİM VATANDAŞLIK GÖREVİM"

Bağcılar'da ikinci aşısını bugün olan Bayram Uçar, "İnsanlar sorumsuz. Ben hatta birkaç kere uyardım. Yan yana oturuyorlar, ondan sonra dikkatsizlik diz boyu. İnsanlarımız temizliğe de dikkat etmiyor. Zaten dikkat etseydi bu olaylar dünyada olmazdı. insanlar hijyenik değil. Maskeler hep aşağıda, maske takmayanlar yoğunlukta. Ben ikinci aşımı olduğum halde sürekli maske takıyorum, sürekli yanımda kolonya var. Yok katkı maddesi, yok bu var, bakın ben daha önce domuz gribi aşısı da olmuştum, o zaman da böyle bir sorun vardı. Bende biraz nefes darlığı var ama bu hastalığım olmasa bile yine aşı olmak zorundayım. Bu benim vatandaşlık görevim. Aşı olmayanlar benim kanımca haindir" şeklinde konuştu.
DHA
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