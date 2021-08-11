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Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
|11 Ağustos 2021 13:36
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