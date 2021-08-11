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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Anne Hatice Ay:- "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP olmasaydı kim oğlumu götürebilirdi?"- Baba Şevket Bingöl:- "Çocuğum gelene kadar buradan kalkmayacağım. Kesinlikle buradan ayrılmayacağım. HDP bunu böyle bilsin"
11 Ağustos 2021 13:37
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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 709'uncu gününde devam ediyor.

Oğlu Muhammed Canbey için eylem yapan anne Hatice Ay, 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını söyledi.

Oğlunun talasemi hastası olduğunu belirten Ay, evladına 2 ayda bir kan verdiklerini kaydetti.

Bunca yıldır çok acı çektiğini dile getiren Ay, "Ne gecem ne de gündüzüm var. Oğlumun hasretinden şeker ve tansiyon hastası oldum. Oğlumun hasretinden sağlığımı da kaybettim." dedi.

"Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP olmasaydı kim oğlumu götürebilirdi? HDP oğlumu götürüp PKK'ya vermiş." ifadelerini kullanan Ay, sonuna kadar eylemi sürdüreceğini, ölünceye kadar oğlunun peşini bırakmayacağını bildirdi.

Evladına seslenen Ay, "Oğlum senin hasretinden hastalandım. Gel adalete, devlete teslim ol. Devletin dışında kimsenin hayrı yok. Artık yeter, dayanacak gücüm kalmadı." ifadelerini kullandı.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için eylem yaptığını söyledi.

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve HDP'ye tepki gösteren Bingöl, şöyle konuştu:

"Bu ailelerin çocuklarını HDP götürdü. Kürtlere bugüne kadar ne yaptınız, zulümden, Kürtlerin canını yakmaktan başka ne yaptınız? Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Bütün Kürtler artık uyansın."

Eylemlerinde kararlılık vurgusu yapan Bingöl, "Çocuğum gelene kadar buradan kalkmayacağım. Kesinlikle buradan ayrılmayacağım. HDP bunu böyle bilsin. Evladımı onlardan istiyorum." diye konuştu.

Bingöl, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.
Anadolu Ajansı
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