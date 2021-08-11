'Ziya Selçuk'un istifası bürokratik oligarşinin zaferidir'

Ziya Selçuk'un istifasına değinen Nagehan Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Ziya Selçuk gibi kıymetli ve idealist bir eğitimcinin Bakan olması bence bu ülke için önemli bir şanstı. Ziya Bey dünyanın belli başlı tüm ülkelerindeki eğitim sistemlerinin içeriğini avucunun içi gibi bilen bir insandı. Bir ülke ismi söylerdiniz ve pat diye o ülkenin ilk, orta ve lise eğitim sistemini anlatırdı size uzun uzun. Türk eğitim sistemiyle ilgili de özgün fikirleri vardı.

"ZİYA SELÇUK'U PES ETTİRENLER UTANSIN..."

Çok zor bir döneme denk geldi Selçuk. Yakından biliyorum ki çok mücadele etti. Eğitimin öncelik sırasında ilk 5'e bile giremediği Türkiye'de kabinede, siyasette okulları açık tutmak için çabaladı. Ancak başaramadı. Ve en sonunda pes etti. Kabinede "Okullar kapalı kalsın" diye diye Ziya Selçuk'u pes ettirenler utansın... Otelleri, eğlence yerlerini, düğünleri, nişanları, kına gecelerini açık tutmak için okulları feda edenlerin ve bürokratik oligarşinin zaferidir Selçuk'un istifası... Yerine gelen Prof. Dr. Mahmut Özer'e başarılar diliyorum. Şahsen tanımıyorum ama deneyimli ve kıymetli bir isim olduğunu biliyorum. Ancak Özer'in rahat çalışabilmesi için Selçuk'a pes ettiren şartların ortadan kalkmış olması gerekir... Kalktı mı? Hiç sanmıyorum. Şimdilik vakit var diye olumlu, güzel açıklamalar yapılıyor ancak benim okullar konusunda bu ülkeye hiç güvenim kalmadı. Aylardır tam açılma yaşadık, yaşıyoruz fakat acaba bu serbestliği okullar konusunda gösterebilecek miyiz? Amma paranoyak oldun Nagehan, yeni Bakan da açıklama yaptı, takvimi söyledi, yüz yüze eğitime dönmeyi istediği belirtti, daha ne istiyorsun, diyebilirsiniz ancak ben rahat değilim sevgili okurlar...

Siz bakmayın son günlerdeki 'okullar açılacak' havasına... Henüz net bir plan ortaya konmuş değil. Benden duymuş olmayın, Bilim Kurulunda "12 yaş üzeri aşılanmadan açmayalım"dan tutun, "vakaları 5000'e düşürmeden açmayalım"a kadar çeşitli tezler yine dolaşıyor. Sevgili okurlar, ağustos ayının ortasına yaklaştık. Kaldı Eylül ayına 19 gün. Delta varyantı nedeniyle dünyanın her yerinde vaka sayıları artıyor ancak artan vaka sayıları hiçbir ülkede olmayan bir tartışmayı bizim ülkemizde başlattı: Sayı yükselmeye devam ederse okullar açılacak mı, açılmayacak mı tartışması... Batı medyasının büyük bir bölümünü oldukça dikkatli takip eden bir kardeşiniz olarak kesinlikle size şunu söyleyebilirim: Batı dünyası bu denklemin yanlış olduğunu çoktan tespit etti."

Yazının tamamı için tıklayınız