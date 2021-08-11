'CHP'den Mehmet Şimşek'e teklif gitse de kabul etmez'

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "CHP, Mehmet Şimşek'e adaylık teklifi götürdü mü?" başlıklı yazısında Mehmet Şimşek'le öğrendiklerini aktardı. "CHP içinden de tanıdığı, zaman zaman karşılıklı hal-hatır soruduğu isimler varmış" diyen Acet, "Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda örtülü ya da açık kimse, herhangi bir teklifte bulunmamış" ifadelerini kullandı. Yazar, CHP'nin adaylık teklifinde bulunsa bile Mehmet Şimşek'in böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini de yazdı.

Mehmet Acet'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Öğrendiklerime göre;

Mehmet Şimşek'in herhangi bir konuda, herhangi bir siyasi partiyle herhangi bir dirsek teması bulunmuyormuş. Yani CHP'den kendisine bir adaylık teklifi gelmiş değil.

Ali Babacan, DEVA Partisi'ni kurarken Şimşek'in bu partiye katılımı için çok ısrarcı olunmuş. Ancak Şimşek, arkadaşça görüşmenin ötesinde bu teklif ve taleplere karşı kapılarını kapalı tutmuş.

CHP içinden de tanıdığı, zaman zaman karşılıklı hal-hatır soruduğu isimler varmış. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda örtülü ya da açık kimse, herhangi bir teklifte bulunmamış.

Öğrendiğime göre gözlerden uzak olsa da, Mehmet Şimşek'in finans alanında elde ettiği tecrübe ve birikimini kullandığı yoğun bir çalışma hayatı var.

Kendisi, Çin'in finans alanında en önemli think-tank kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyormuş. New York'ta benzer bir kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yapıyormuş. Londra'da, Ortadoğu'da, İslam Kalkınma Bankası'nın bir fonunda çalışmalarını yürütüyormuş.

Yani Türkiye'ye gelmeden önceki profesyonel işini ya entelektüel düzeyde ya da fiili danışman olarak devam ettiriyormuş.

Denilene göre, kendisi bu işler için yoğun bir mesai içinde imiş.

Kişisel olarak ileride bir gün CHP, adaylık teklifinde bulunsa bile, Mehmet Şimşek'in böyle bir teklifi kabul edeceğini sanmıyorum."

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