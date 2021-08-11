Kapalı fakülteye dekan atadılar
|11 Ağustos 2021 13:37
|+Aa- Yazdır
2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla kurulan BAİBÜ Teknoloji Fakültesi sekiz yıldır öğrenci alınmıyor. Öğrenci alınmayan fakülteye atanan dekan ve idari personele sekiz yıldır düzenli maaş ödeniyor.
Kapalı fakültenin dekanlığını ise Rektör Mustafa Alişarlı tarafından Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 21.08.2019 tarihinde atanan bir akademisyen yürütüyor.
Konuyu inceleyen müfettişler hazırladığı raporda, "2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla kurulan Teknoloji Fakültesinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden açıldığı; uzun zamandan beri fiilen atıl durumdaki öğrencisi olmayan bu fakültede personel istihdam edildiği ve maaşının ödendiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandılar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İşçilere ilk kez kıdem zammı yapıldı
11 Ağustos 2021 15:19
|Kocaeli'de sağlıkçılara yönelik şiddet olayına ilişkin yasal işlem başlatıldı
11 Ağustos 2021 14:43
|Sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi
11 Ağustos 2021 13:29
|Kadınlara hizmet verecek bağımlılığa karşı rehabilitasyon merkezi kuruluyor
11 Ağustos 2021 12:18
|Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
11 Ağustos 2021 08:39
|Emniyetin hava araçları iki haftada 297 saat uçuş yaptı
11 Ağustos 2021 07:46
|Uygulanan aşı dozu miktarı 80 milyona yaklaştı
10 Ağustos 2021 23:25
|Bartın ve Burdur'da aşı olma oranı yüzde 75'in üstüne çıktı
10 Ağustos 2021 23:03
|Vakaların arttığı ilde randevusuz hastaya bakılmayacak
10 Ağustos 2021 18:44
|YÖK Başkanı Özvar'dan 'baraj puanı' açıklaması
10 Ağustos 2021 18:28