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Tünel işçileri kavga etti, 1 kişi hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.
|11 Ağustos 2021 14:09
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Alınan bilgiye göre, ilçede yol ve tünel inşaatında çalışan işçilerden Mustafa E. ve C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G, Mustafa E'yi bıçakla yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polise teslim olan C.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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