Soruşturma izni ve disiplin cezaları kurumlar arası nakilde sorun oluşturur mu?

Hakkımda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve soruşturma izni verilmesine dair 2 ayrı karar verildi. Haksız olarak verilen bu işlemlerin iptali için idare mahkemesine başvuru yaptım. Mahkeme süreci devam ediyor, bu süreçte başka bir kuruma nakil için başvuruda bulundum. Kurumumdan muvafakat verilip verilmeyeceği hakkımda devam eden adli, idari ve herhangi bir icra cezası olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bu soruşturma işlemleri başka bir kuruma geçişimde yani nakil sürecinde bana engel olur mu?

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri 657 sayılı Kanunun 74. maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Madde hükmünde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." denilmektedir.

Uygulamada, memuru kendi kadrosuna atamak isteyen kurum memurun bulunduğu kuruma gönderdiği talep yazısında, ilgilinin nakline muvafakat edilip edilmediği ile ilgili hakkında devam eden bir soruşturma olup olmadığı konusunda bilgi talebinde bulunmaktadır. Mevcut mevzuatta ilgili hakkında yürütülen adli veya idari soruşturma ya da idari yargıda devam eden davanın memurun diğer kurumlara nakline engel oluşturacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi hususu 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında göreviyle ilgili bir suç işlediği iddia olunan kamu görevlileri hakkında gerçekleştirilen bir süreç olup, soruşturma izni verilmesi halinde kamu görevlisi hakkında soruşturma ve kovuşturma süreci devam edecektir. Soruşturma veya kovuşturma sürecinde kurum değişikliği bu süreçleri etkilememekte, yargılama kendi mecrasında ilerlemektedir. Devlet Memurları Kanunu'nun 131. maddesinin son fıkrasına göre, memurlar hakkında görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretlerinin personelin görev yaptığı kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Yargı kararının memuriyete atanma şartlarının kaybına yol açacak nitelikte olması halinde memurun görev yaptığı kurum tarafından 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi kapsamında ilgilinin memuriyetle ilişiğinin kesilmesi gerekecektir.

Ayrıca hakkında uygulanan kesinleşmiş bir disiplin cezasına karşı idari yargı yoluna başvurulmuş olması da memurun kurum değişikliğine engel oluşturmayacak, yargı kararının sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Sonuç olarak, memur hakkında yargı mercilerinde devam eden ceza soruşturması ve kovuşturması ile idari yargıda devam eden disiplin cezasına ilişkin iptal davasının kurumlar arası nakle engel olmadığını, ancak muvafakat talep yazısına verilen cevapta yer alan bilgiler çerçevesinde yapılacak işlem konusunda naklen atamayı yapacak kurumun takdir yetkisine sahip olduğunu değerlendirmekteyiz.