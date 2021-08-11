1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli'de sağlıkçılara yönelik şiddet olayına ilişkin yasal işlem başlatıldı

Kocaeli Valiliği, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemiyle ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
11 Ağustos 2021 14:43
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü şahıs, tedavi için kaldırıldığı hastanenin acilinde sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek kullandıkları tıbbi malzemeleri yere saçtı. Yakınlarının sakinleştirdiği şahsın saldırgan tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, ifadelere yer verildi:

"Dün saat 22.30 civarında Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olayıyla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımıza büyük özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırı ve şiddeti kınıyor, Valilik olarak yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Kendilerine ve kurum yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşçilere ilk kez kıdem zammı yapıldı
11 Ağustos 2021 15:19		 Kapalı fakülteye dekan atadılar
11 Ağustos 2021 13:37
Sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi
11 Ağustos 2021 13:29		 Kadınlara hizmet verecek bağımlılığa karşı rehabilitasyon merkezi kuruluyor
11 Ağustos 2021 12:18
Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
11 Ağustos 2021 08:39		 Emniyetin hava araçları iki haftada 297 saat uçuş yaptı
11 Ağustos 2021 07:46
Uygulanan aşı dozu miktarı 80 milyona yaklaştı
10 Ağustos 2021 23:25		 Bartın ve Burdur'da aşı olma oranı yüzde 75'in üstüne çıktı
10 Ağustos 2021 23:03
Vakaların arttığı ilde randevusuz hastaya bakılmayacak
10 Ağustos 2021 18:44		 YÖK Başkanı Özvar'dan 'baraj puanı' açıklaması
10 Ağustos 2021 18:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Dicle Üniversitesinde yeni düzenleme: Artık isteyen tezini Kürtçe yazabilir15:32 - Balık avlamak için tekneleriyle göle açılan 5 arkadaştan biri kayboldu15:21 - HÜDA PAR: Konya'daki saldırı Kürt-Türk anlaşmazlığından öte adli anlaşmazlık15:19 - İşçilere ilk kez kıdem zammı yapıldı15:11 - Kampanya başlatıldı! Yeni evlenecek çiftlerden aşı olanlara 500 TL indirim15:05 - Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
15:03 - Aşı karşıtlarının partiler içindeki oranı açıklandı15:02 - Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı15:01 - Başörtülü akademisyene hakaret davasında ilginç savunma14:56 - Otelde karantina başladı; günlük ücret 2 bin lirayı buluyor14:52 - 'Yanıklara yoğurt ve diş macunu gibi ürünleri sürmeyin' uyarısı14:50 - Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
14:49 - Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 liradan satıldı14:48 - Bakan Koca uygulanan aşı dozu sayısını açıkladı14:43 - Kocaeli'de sağlıkçılara yönelik şiddet olayına ilişkin yasal işlem başlatıldı14:24 - Danıştay: Polislik sıradan memurluk değil! HAGB'si olan polis olamaz14:16 - DGS sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
14:09 - Tünel işçileri kavga etti, 1 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı
Memurlar için ilk zam teklifi belli oluyor
Ali Yalçın: Hükümetin teklifi memuru hayal kırıklığına uğratmamalı
Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
'Ziya Selçuk'un istifası bürokratik oligarşinin zaferidir'
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
Şoför uyudu otobüs devrildi
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yaş aldıkça sadeleşmek 1
geceleri nöbetçi market uygulaması 1
makarnanın haşlama suyu 2
turkovac 2
tabela 1
sessizce çekilmek 1
farkında olmadan milyon şarkı ezberlemek 1
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 3
abla 1
lavaş 3
SON İLANLAR
Bilecik Osmaneli Belediyesi memur alacak
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 işçi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam