Kocaeli'de sağlıkçılara yönelik şiddet olayına ilişkin yasal işlem başlatıldı
Kocaeli Valiliği, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemiyle ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
|11 Ağustos 2021 14:43
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü şahıs, tedavi için kaldırıldığı hastanenin acilinde sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek kullandıkları tıbbi malzemeleri yere saçtı. Yakınlarının sakinleştirdiği şahsın saldırgan tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilikten yapılan açıklamada, ifadelere yer verildi:
"Dün saat 22.30 civarında Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olayıyla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımıza büyük özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırı ve şiddeti kınıyor, Valilik olarak yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Kendilerine ve kurum yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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