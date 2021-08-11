Bakan Koca uygulanan aşı dozu sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti."
|11 Ağustos 2021 14:48
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