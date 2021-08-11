Aşı karşıtlarının partiler içindeki oranı açıklandı
|11 Ağustos 2021 15:03
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Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, aşı karşıtlığı ya da çekimserliği aşılabilmiş değil.
Aşı karşıtlığını parti seçmenleri üzerinden araştıran Metropoll yaptığı yaptığı anket sonuçarını sosyal medya hesasında açıkladı.
Muhalefet parti seçmeninde aşı karşıtlığının daha fazla olduğu görüldü.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 42 milyon 611 bin 185, ikinci doz aşı sayısı 30 milyon 583 bin 890 oldu.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
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