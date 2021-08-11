Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
|11 Ağustos 2021 15:05
|+Aa- Yazdır
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kuvvetli yağış bugün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak. Sağanağın saat 17.00'ye kadar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Bazı bölgelerde yarın da sağanak bekleniyor
Öte yandan yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Van'ın doğusunda yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Denizlerde ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Yanıklara yoğurt ve diş macunu gibi ürünleri sürmeyin' uyarısı
11 Ağustos 2021 14:52
|Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
11 Ağustos 2021 14:50
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
11 Ağustos 2021 13:37
|Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz
11 Ağustos 2021 13:35
|BM İklim Raporu'na göre İstanbul üç adaya bölünecek
11 Ağustos 2021 13:07
|Yangının ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı
11 Ağustos 2021 13:05
|Belediyeden, yangında evi yanan Gülsüm Uysal'a kızı için çeyiz yardımı
11 Ağustos 2021 12:43
|Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu
11 Ağustos 2021 12:42
|Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11 Ağustos 2021 12:10
|Gaziantep'te vaka sayısı arttı caddeler doldu taştı
11 Ağustos 2021 12:03