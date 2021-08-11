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Kampanya başlatıldı! Yeni evlenecek çiftlerden aşı olanlara 500 TL indirim

DİYARBAKIR'da iki esnaf kolları sıvadı, yeni evlenecek olan çiftlerin aşılanması için kampanya başlattı. 2 doz aşısını olan çiftler gelinlikte 500 TL indirim kazanırken, kınalık ve kuaförü ise bedavaya yapılıyor
11 Ağustos 2021 15:11
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Kampanya başlatıldı! Yeni evlenecek çiftlerden aşı olanlara 500 TL indirim

Diyarbakır'da korona virüsün pik yapmasıyla beraberinde haritanın kırmızıya dönmesinden dolayı bazı esnafın kolları sıvayarak kampanya yapmasına neden oldu. Esnaf, kapanmalar ve yasakların olmaması için vatandaşları aşıya teşvik etti. Gelinlik sektöründe öncü girişimleriyle yeni kazanımlar yapan Mehmet Kaymak ve Servet Çakar, bir ilke daha imza atarak ortaklaşa aşıya teşvik için kampanya başlattı. Yeni evlenen genç çiftlerin 2 doz aşı kartını gören esnaf gelinlik kiralamasında 500 TL indirim yaparken, kınalık ve kuaförü ise hediye ediyor.

Korona virüse karşı aşıya vatandaşları teşvik etmek için kampanya başlattıklarını kaydeden Mehmet Kaymak, tüm esnafa kampanyaya destek vermesi ve benzer kampanyalar yapması için çağrıda bulundu. Kaymak, "Servet arkadaşımızın başlattığı kampanyaya biz de destek olma amacıyla, kınalık ve kuaför hizmetini ücretsiz vereceğiz. Müşterilerimize bunu yapma sebebimiz insanlarımızı aşıya davet etmek içindir. Bir an önce bu Covid-19 belasından kurtulabilmek için böyle bir mücadele girişiminde bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Kınalık ve kuaförü hediye ediyoruz"

"Bütün insanlarımızı böyle bir kampanyaya davet ediyoruz, ancak bu Covid-19 belasını böyle aşabiliriz" diyen Kaymak "Bir an önce insanlarımızı aşıya davet ediyoruz, aşı olan çiftlerimize kınalık ve kuaför hizmetini biz ücretsiz veriyoruz. Amacımız bu aşı kampanyasına katkıda bulunmak. Bildiğiniz gibi Diyarbakır'da korona virüs zirve yapmış durumda. Dolayısıyla böyle bir kampanyaya biz de girişimde bulunduk, böyle bir kampanyaya bütün esnafımızı davet ediyoruz. Biz gelinlik kiralaması yapanlara kınalık ve kuaförü hediye ediyoruz, fakat aşı olanlara sağlıyoruz. Böyle bir kampanya yaptığımız için mutluyuz" dedi.

"Ciddi sıkıntılar yaşanmaması adına aşıya davet"

İşletme sektörlerinde tekrardan sıkıntılar yaşanmaması için vatandaşları aşıya davet ettiklerini aktaran Servet Çakar ise öncülük ettikleri kampanyanın devamının gelmesini diledi. Çakar, "Diyarbakır'da Covid-19 vakalarının aşırı yükselmesi sonucu bizlerde üzerimize düşen görev olan aşıya teşviki yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de genç çiftlerimize 500 TL indirim sağlıyoruz. Bütün esnaf arkadaşlardan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. 2,5 ay önce Diyarbakır mavi iken şuan kırmızı ve alarm veriyor. Sektörle alakalı ciddi sıkıntılar yaşanmaması adına tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz. Böyle bir şeye öncülük ettik inşallah devamı gelir" diye konuştu. Pınar Güzel isimli müşteri ise iki doz aşısını yaptığını kaydederek kampanyadan faydalandığını söyledi. Güzel, herkesi aşıya davet etti.
Anadolu Ajansı
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