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İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?

İşçilere 30 yıl sonra ilk kez kıdem zammı yapıldı. Yıllık 7 TL üzerinden ortalama 100 TL'lik bir zam yapıldı. Kıdem aylığı memurlar için de söz konusu olup, 1995 yılından bu yana 20 gösterge üzerinden maaş hesabı yapılmaktadır.
12 Ağustos 2021 00:03
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İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre işçilere seyyanen zam ve yüzdelik zamların dışında ayrıca kıdem zammı yapılmıştır. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, her yıl için 7 TL'den olmak üzere 100 TL'lik bir kıdem zammının söz konusu olacağını belirtmiştir.

Kıdem aylığı, memurlar için de söz konusu olup, memur maaş kalemleri içinde çok önemli bir yer teşkil etmese de, 1995 yılından bu yana 20 gösterge rakamı üzerinden hesaplama yapılarak ödenmektedir.

- Memurlar için kıdem aylığının dayanağı 375 sayılı KHK'da yer alıyor

Kıdem aylığının dayanağı 375 sayılı KHK'nın 1. maddesidir. İlgili madde şu şekildedir:

"Madde 1 - A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.
Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 olarak uygulanır.
Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edilebilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır.
Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."

Maddedeki belirlemeye göre,
Kıdem aylığı= 20*hizmet yılı* maaş katsayısı olarak uygulanmaktadır.
1 yıl için hesaplama şu şekildedir= 20*1*0,179797
= 3,59 TL

- Memur Sen'in toplu sözleşme taleplerinde kıdem aylığına zam isteniyor

Memur Sen'in toplu sözleşme talebinin kıdem aylığına yönelik bölümü şu şekildedir:
"Gösterge Rakamı Artmalı Kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100'e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli."

Memur Sen'in bu teklifine göre kıdem aylığı hesabında dikkate alınan 20 gösterge rakamının beş kat artışla 100 TL'ye yükseltilmesi istenmiştir.

Memurlara verilen kıdem zammının, işçiler için aynı düzeye gelebilmesi için göstergenin 40'a çıkarılması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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