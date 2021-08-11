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RTÜK Başkanı Şahin, RTÜK üyesini toplantıdan çıkarttı

RTÜK, orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala idari para cezası verdi. "Yangın haberlerine sansürü duyurmak"la suçlanan İlhan Taşçı toplantıdan çıkarıldı.
11 Ağustos 2021 15:52
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RTÜK Başkanı Şahin, RTÜK üyesini toplantıdan çıkarttı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) orman yangınları haberleri yapan bazı kanallara idari para cezası gündemi ile toplandı. Üst Kurul toplantısında, CHP kontenjanından Üst Kurul Üyesi seçilen İlhan Taşçı, "ihsası reyde" bulunmakla suçlanarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in teklifi, AK Parti ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla toplantıdan çıkarıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu kararın nedenini sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan Üyemiz Sn. İlhan Taşçı'nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul'da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı'nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum."

İLHAN TAŞÇI NE DEMİŞTİ?
CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı bugün yapılacak toplantıyı dün Twitter hesabından şöyle duyurmuştu:

1- RTÜK, "yangınları göstermeyin" talimatına uymadıkları gerekçesiyle Fox TV, Halk TV, Habertürk, KRT ve Tele1 kanallarına idari para cezasını yarınki Üst Kurul toplantısında görüşecek. Siz misiniz RTÜK'ün "sansür" talimatını yok sayıp halkı doğru bilgilendiren! Daha bitmedi.

2- RTÜK ve Başkanı Ebubekir Şahin'i yangınları sansürleme çabası nedeniyle eleştirel haber yapan Fox TV, KRT, Halk TV, Tele1 ve TR35 kanalına da para cezası Üst Kurulda karara bağlanacak. RTÜK'ün basın ve halkın haber alma özgürlüğüne bakışı yarın bir kez daha test edilecek.
Memurlar.Net
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