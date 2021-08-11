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İşçilere 500 TL verildi. Memurlar, 600 TL seyyanen zam istiyor

İşçi toplu sözleşmelerinde varılan anlaşmaya göre en düşük maaş alan ve çoğu taşerondan geçen işçilere aylık 500 TL seyyanen zam kararı alındı. Seyyanen zam Memur Sen'in talepleri arasında da yer alıyor.
11 Ağustos 2021 16:17
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İşçilere 500 TL verildi. Memurlar, 600 TL seyyanen zam istiyor

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda , "Taşerondan kadroya geçenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve asgari ücret düzeyinde maaş alan işçi ücretlerine aylık 500 TL seyyanen zam yaptık. Bunların sayısı 315 bindir. 4 bin 100 lira oldu. Bu seyyanen yapılan en büyük zam oldu." dedi.

Memur Sen'in 2021 yılı toplu sözleşme talepleri arasında, önce 600 TL'lik seyyanen zam kararı alınması daha sonra yüzdelik zam yapılması talebi yer alıyor.

Memurlar, işçilere uygulanan verilen seyyanen zammın, memurlarda verilmesini bekliyor.

Memurlar.Net
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