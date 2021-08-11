Ali Yalçın'dan işçi toplu sözleşmesindeki uzlaşmaya dair açıklama
|11 Ağustos 2021 16:23
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Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, işçi toplu sözleşmesinde varılan uzlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın "Kamu Görevlileri 6.Dönem Toplu Sözleşme sonucunda da gerçekleşmesini umuyor" dedi.
İşte Ali Yalçın'ın açıklaması:
1-Kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş/Hak-İş ile Kamu İşvereni arasında uzlaşmaya varılması ve toplu iş sözleşmesi imzalanmasını olumlu buluyor, toplu iş sözleşmesinin hayırlar ve bereket getirmesini temenni ediyorum...
2- Kamu işçileri toplu pazarlığında imzayla sonuçlanma durumunun; Kamu Görevlileri 6.Dönem Toplu Sözleşme sonucunda da gerçekleşmesini umuyor, Kamu İşvereninden uzlaşma ve imza temelli yaklaşımını sürdürme iradesini yarın sunacağı teklifle ortaya koymasını bekliyoruz.
NE OLDU?
Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda , "Taşerondan kadroya geçenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve asgari ücret düzeyinde maaş alan işçi ücretlerine aylık 500 TL seyyanen zam yaptık. Bunların sayısı 315 bindir. 4 bin 100 lira oldu. Bu seyyanen yapılan en büyük zam oldu.
Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.
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