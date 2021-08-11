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Ali Yalçın'dan işçi toplu sözleşmesindeki uzlaşmaya dair açıklama

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, işçi toplu sözleşmesinde varılan uzlaşmayı olumlu bulduklarını belirtti.
11 Ağustos 2021 16:23
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Ali Yalçın'dan işçi toplu sözleşmesindeki uzlaşmaya dair açıklama

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, işçi toplu sözleşmesinde varılan uzlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın "Kamu Görevlileri 6.Dönem Toplu Sözleşme sonucunda da gerçekleşmesini umuyor" dedi.

İşte Ali Yalçın'ın açıklaması:

1-Kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde Türk-İş/Hak-İş ile Kamu İşvereni arasında uzlaşmaya varılması ve toplu iş sözleşmesi imzalanmasını olumlu buluyor, toplu iş sözleşmesinin hayırlar ve bereket getirmesini temenni ediyorum...

2- Kamu işçileri toplu pazarlığında imzayla sonuçlanma durumunun; Kamu Görevlileri 6.Dönem Toplu Sözleşme sonucunda da gerçekleşmesini umuyor, Kamu İşvereninden uzlaşma ve imza temelli yaklaşımını sürdürme iradesini yarın sunacağı teklifle ortaya koymasını bekliyoruz.

NE OLDU?

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda , "Taşerondan kadroya geçenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve asgari ücret düzeyinde maaş alan işçi ücretlerine aylık 500 TL seyyanen zam yaptık. Bunların sayısı 315 bindir. 4 bin 100 lira oldu. Bu seyyanen yapılan en büyük zam oldu.

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.
Memurlar.Net
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