Bakan Koca: Bartın Kumluca'da selde 1 kişi kayıp
|11 Ağustos 2021 16:26
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'daki sellerden etkilenenlerle ilgili bilgi verdi.
Koca, Twitter hesabından, "Dün gece Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sellerde son durum" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Sinop Ayancık Devlet Hastanesinin tahliye edildiğini, 4'ü yoğun bakım hastası 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesine nakledildiğini bildirdi.
Kayıp ve yaralının olmadığı Sinop'ta 27 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının görevlendirildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:
"Karabük Bahçecik mevkisindeki köprüde yaşanan çökmeden 13 kişi etkilendi. 8'i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca'da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu'da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Karabük'te köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı
11 Ağustos 2021 17:17
|Türkeli sele teslim: Beton santrali sele kapıldı
11 Ağustos 2021 16:45
|Kastamonu Valiliği'nden HES patladı iddialarına yalanlama
11 Ağustos 2021 16:37
|Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
10 Ağustos 2021 23:14
|Çanakkale'de insansız helikopter düştü
10 Ağustos 2021 22:41
|Kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 22:07
|Mayıs sineklerinin günlerdir süren 'ölüm uçuşu' sona erdi
10 Ağustos 2021 21:54
|Pendik'te kanalizasyon atıklarının Ömerli Barajı'na aktığı iddia edildi
10 Ağustos 2021 21:00
|Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı
10 Ağustos 2021 20:26
|Bodrum yeniden alevlere teslim oldu
10 Ağustos 2021 19:45