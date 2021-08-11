Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ sanığı tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan sanık, tutuklandı.
|11 Ağustos 2021 16:49
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Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve yurt dışına çıkış yasağı verilen eski öğretmen Mustafa K, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Yunanistan sınırında jandarma ekiplerince yakalandı.
7. Ağır Ceza Mahkemesine, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan sanık suçlamaları reddetti.
Mahkeme, adli kontrol şartını ihlal eden sanığın tutuklanmasına karar verdi.
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