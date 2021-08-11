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Kendisiyle aynı adı taşıyan torununu öldürdü
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Murat Özata (84), kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Murat Özata'yı (25) av tüfeğiyle başından vurup öldürdü.
|11 Ağustos 2021 17:05
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Olay, geçen pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde meydana geldi. Murat Özata ile kendisiyle aynı adı taşıyan torunu arasında, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Özata, av tüfeğiyle torununu başından vurdu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Özata'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dede Murat Özata ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Evli ve 1 çocuk babası Murat Özata'nın cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası Hocalar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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