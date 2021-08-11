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Karabük'te köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde sağanak yağış nedeniyle bir köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı.
11 Ağustos 2021 17:17
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Karabük'te köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı

Karabük'te gece yarısı etkili olmaya başlayan sağanak yağışın bıraktığı enkaz gün ağarınca ortaya çıkmaya başladı. Eflani ilçesinde yağış nedeniyle küçük çaplı su baskınları meydana gelirken bazı grup ve köy yollarında hasarlar oluştu. Ovaçalış köyüne bağlantıyı sağlayan Arnavut Köprüsünün çökmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı.

İlçe Kaymakamı İbrahim Şenkon ile Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, zarar gören yol ve köprülerde incelemelerde bulundu.

Öte yandan Eflani-Bartın bağlantı yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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