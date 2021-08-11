Aşılanan gebelerde yenidoğan ölümü sıfır
Yoğun bakım uzman hekimi Deniz Heppekcan, aşılanan gebelerde yenidoğan bebek ölümlerinin hiç yaşanmadığını duyurdu.
|11 Ağustos 2021 17:25
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Yoğun bakım uzman hekimi Deniz Heppekcan sosyal medyadan hesabından aşılı gebelere ilişkin yapılan araştırmayı açıkladı.
mRNA aşılı 35 bin 691 gebe ile ilgili sonuçları paylaşan Heppekcan, gebelerde görülen aşının yan etkileri, gebe olmayanlarda benzer olduğunu söyledi. Aşılanan gebelerde yenidoğan ölümlerinin hiç olmadığını ifade etti.
mRNA aşılı 35.691 gebenin sonuçları;Deniz Heppekcan (@DHeppekcan) August 11, 2021
📍Aşı yan etkileri, gebe olmayan aşılı popülasyonla benzer
📍Düşük( abortus) yapma olasılığı aşı olmayan popülasyonla benzer
📍Doğumsal anomali görülmesi, aşılanmamış gebelerden biraz daha az
📍aşılanan gebelerde yenidoğan ölümü SIFIR pic.twitter.com/Jbj0sewcQY
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