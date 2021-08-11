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Türk-İş Başkanı Atalay'dan işçiye zam açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sendikacı hem mücadele yapacak hem müzakere yapacak. Geçen sene kıdem tazminatında aynısını yaptık, esnek çalışmada aynısını yaptık. Bu çalışmaları yapmasaydık, şu anda kıdem tazminatıyla ilgili kanun geçmişti." dedi.
11 Ağustos 2021 17:28
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Türk-İş Başkanı Atalay'dan işçiye zam açıklaması

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlaması üzerine, Türk-İş Genel Merkezinde imza töreni düzenlendi.

Atalay, törendeki konuşmasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TCDD Genel Müdürlüğü ve akademisyenliği dönemlerini birlikte çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, Bilgin'in sendikaları ve işçileri çok iyi tanıdığını söyledi.

Bilgin'in bakanlığının bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Atalay, "Biz bu dönem sıkıntılarımızı çözdük, çözdük. Bu dönem çözemezsek bir asır çözemeyiz." dedi.

Sözleşme görüşmelerini orman yangınları nedeniyle biraz ötelediklerini vurgulayan Atalay, "Sendikacı hem mücadele yapacak hem müzakere yapacak. Geçen sene kıdem tazminatında aynısını yaptık, esnek çalışmada aynısını yaptık. Bu çalışmaları yapmasaydık, şu anda kıdem tazminatıyla ilgili kanun geçmişti." ifadelerini kullandı.

- "Sosyal yardımlar 275 liradan, 350 liraya yükseltildi"

Atalay, imzalayacakları sözleşmeyle ücret ve sosyal haklarda önemli kazanımlar elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sözleşmeyle öncelikle ücretleri 4 bin 100 liranın altında olanların ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021'in ilk altı ayında yüzde 12 zam yapıldı. Bu işçiler, çalıştığı her yıl için ilave 7 lira zam aldı. 2021'in ikinci altı ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı verilecek. Bu artışlarla en düşük ücrete 2021 yılı için yüzde 34,62 zam yapılmış oldu.

Ortalama ücretlilere ise yüzde 12'lik ücret artışının yanında çalıştığı her yıl için 7 lira olmak üzere ortalama 105 lira verildi. Her sendikanın skala ayarlamasıyla birlikte ortalama ücretlilere 2021'in ikinci altı ay ilavesiyle yapılan artış yüzde 27,17'yi buldu. Ayrıca, taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyeleri birinci yıl için 30 güne, ikinci yıl için 40 güne çıkartıldı. Sosyal yardımlar 275 liradan, 350 liraya yükseltildi."
Anadolu Ajansı
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